El propietari del bar Los Pilares de Bonavista irromp al ple amb una pancarta de protesta

Manté un pols amb Espimsa, que permet que els marxants aparquin a la façana del seu negoci els diumenges de mercadet

Actualitzada 25/01/2018 a les 12:55

Juan Antonio Heredia, el propietari del bar Los Pilares de Bonavista no defalleix en el pols que manté amb Espimsa, l'empresa municipal que gestiona els mercats a la ciutat de Tarragona, malgrat que ja li ha costat una sanció econòmica. Heredia ha irromput aquest matí al ple que se celebra a l'Ajuntament de Tarragona amb la gran pancarta que penja habitualment a la façana del seu establiment. Denuncia la gestió d'Espimsa del mercat de marxants dels diumenges i, també, la que fa el consistori a tot el barri de Bonavista. El bar Los Pilares de Bonavista ve denunciant, des de principis del passat any, que els marxants aparquen a pocs centímetres de la façana del seu establiment cada diumenge. Segons Heredia, els marxants envaeixen una zona de pas i, a banda, estacionen davant de les finestres del seu negoci. La lluita particular d'aquest empresari l'ha portat, fins i tot, a denunciar a l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, però la denúncia va quedar arxivada. Fa només unes setmanes el propietari va ser sancionat per instal·lar la terrassa del seu bar, tot i no estar autoritzat a fer-ho els diumenges, quan es fa el mercadet de Bonavista.