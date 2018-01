El pas dels vianants per la vorera de la cantonada de l’edifici Atlàntic, que va patir un despreniment d’una cornisa, continuarà tallat

Actualitzada 25/01/2018 a les 09:11

Els vehicles podran tornar a circular, a partir d’aquest dijous, pel carrer Rovira i Virgili amb Rambla Nova, tallat des del 14 de gener a causa del despreniment d’una cornisa de l’edifici Atlàntic. Aquesta via s’obrirà al trànsit de vehicles aquest matí després que hagin finalitzat els treballs per garantir la seguretat de l’edifici afectat. De moment però, continuarà tallat el pas de vianants per la vorera de la cantonada de l’edifici.Cal recordar que el passat diumenge 14 de gener es va produir un despreniment d’una cornisa del 13è pis del número 103 de la Rambla Nova. Arrel d’aquest fet, els serveis municipals van acordonar la zona, que ha estat tancada als vehicles i vianants fins al dia d’avui, per tal de garantir la seguretat de les persones. Tot i que l’edifici no presentava danys estructurals, sí que hi havia perill que es pugessin produir més despreniments de la façana. Al mateix temps, l’Ajuntament va requerir als propietaris de l’edifici que fessin els arranjaments necessaris, com ha estat instal·lar una malla de protecció.