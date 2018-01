Dos furgonetes i una moto xoquen a la zona del cementiri

A l'incident hi ha hagut quatre ferits d'entre 25 i 72 anys, tots ells en estat menys greu

Actualitzada 25/01/2018 a les 19:07

Aquesta tarda, s'ha produït un accident de trànsit on han xocat dues furgonetes i una motocicleta, a l'alçada del cementiri i EMATSA. Hi ha hagut quatre ferits, dos nois de 25 anys, un home de 72 i un de 56, tots ells en estat menys greu.Al lloc de l'incident s'hi han desplaçat tres dotacions de Bombers, tres unitats bàsiques i una unitat avançada. Els ferits estan sent traslladats a l'Hospital Joan XXIII i al Santa Tecla.