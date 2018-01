Dídac Nadal pren possessió com a nou regidor del PDeCAT

El fill de l'ex alcalde Joan Miquel Nadal s'estrena aquest dijous en el ple municipal com a portaveu del partit

Actualitzada 25/01/2018 a les 11:39

Dídac Nadal ja és regidor del PDeCAT a l'Ajuntament de Tarragona en ple dret. El fill de l'ex alcalde Joan Miquel Nadal ha pres possessió com a nou regidor del grup municipal aquest dijous, 25 de gener, en el marc del ple municipal que se celebra aquest matí. D'aquesta manera Nadal s'ha estrenat aquest dijous com a portaveu del PDeCAT al consistori tarragoní.Dídac Nadal, número 15 a les llistes de les eleccions municipals, va ser l’escollit pel partit per ocupar el càrrec d’Albert Abelló, que va morir el passat 20 de desembre a causa d’un infart. Durant la seva presentació va assegurar que farà una oposició«contundent» i que intentarà «complir els somnis que l’Albert Abelló tenia per Tarragona».