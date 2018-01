Un vídeo mostra l'estat actual de les obres de l'Anella Mediterrània

S'ha realitzat una inversió de més de 70 milions d'euros en infraestructures esportives

Actualitzada 24/01/2018 a les 12:53

L'Ajuntament de Tarragona ha fet públic un vídeo en què es pot veure l'estat actual de les obres de l'Anella Mediterrània i en què s'expliquen les obres que s'han fet a la ciutat per acollir aquest esdeveniment esportiu. Cal dir que el Ministre d'Esports del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va visitar ahir dimarts l'Anella Mediterrània. Ho va fer aprofitant la seva visita a la ciutat per inaugurar les obres de reforma del Nou Estadi, equipament que també surt a l'audovisual i que acollirà els actes d'inauguració i clausura dels Jocs.En total, s'ha realitzat una inversió de més de 70 milions d'euros en infraestructures esportives. En el vídeo es mostra el resultat d'aquestes inversions i s'explica cada una de les obres. Hi apareixen els treballs de reforma del Nou Estadi, el llac, la nova zona d'aparcament -per a 1.500 cotxes i 50 autobusos-, la reforma del poliesportiu de Campclar, les obres de la piscina olímpica -encara en curs-, el Palau d'Esports i l'estadi d'atletisme.