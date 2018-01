Tarragona dona suport a 26 joves emprenedors mitjançant el programa Explorer

El programa ofereix formació i assessorament per elaborar plans de negoci basats en idees de base tecnològica

Actualitzada 24/01/2018 a les 15:10

El programa Explorer -antic programa Yuzz-, arriba enguany a la IX edició, que compta amb la participació de 26 joves que han estat seleccionats per desenvolupar la seva idea de negoci. El programa Explorer ofereix durant cinc mesos, formació i assessorament per elaborar plans de negoci basats en idees de base tecnològica. Aquesta iniciativa està coordinada pel Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) amb el suport del Banco Santander i la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i la URV. Als emprenedors se’ls hi oferirà un espai per treballar, formació gratuïta i tutorització personalitzada. D’altra banda, se seleccionaran tres d’aquests projectes, que tindran un premi econòmic d’entre 1.500 i 3.000 € i rebran assessorament al llarg de tres anys.A més de desenvolupar la seva idea de negoci, els autors dels millors projectes de tot l’Estat viatjaran a Silicon Valley (EE.UU) i optaran a tenir fins a 30.000 euros de finançament per posar en marxa el seu negoci.El programa Explorer forma part de la comunitat global Santander X i representa la evolució de Santander YUZZ, una iniciativa que en les darreres vuit edicions ha potenciat les idees de més de 4.200 joves i ha generat centenars d’empreses. A Tarragona el centre està ubicat a la seu de Tarragona Impulsa a l’edifici de la Tabacalera.