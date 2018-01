L'Ajuntament de Tarragona dóna un nou termini als promotors de la Budellera per «esmenar» el projecte

La Junta de Govern acordarà aquest dijous donar tres mesos per tornar a presentar la proposta, per tercer vegada

Actualitzada 24/01/2018 a les 15:47

L'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona ha decidit donar tres mesos més de termini als promotors de La Budellera perquè modifiquin novament el projecte, sobretot pel que fa al pla d'etapes de desenvolupament de les obres o la connexió amb l'A7.La Junta de Govern municipal aprovarà, després del Consell Plenari, la suspensió de l'aprovació inicial del Pla parcial urbanístic 24, el de La Budellera, que es va presentar per primera vegada el setembre de 2017 i, després de diverses modificacions, el mes d'octubre següent. La regidora Begoña Floria explicava, en una nota, que la suspensió es realitzarà «fins que s'esmeni el document en aspectes que encara no es tenen prou en compte». Segons Floria, «malgrat que s'ha millorat substancialment el projecte queden qüestions a resoldre, com la connexió amb l'A7 o un pla d'etapes més esglaonat».Així el consistori li donarà, a la Junta de Compensació provisional del PPU 24 La Budellera, tres mesos per esmenar el projecte per tal que s'adapti al requerit. La regidora afegia que, «aquest polígon és molt important per a la ciutat, per la qual cosa cal garantir que es dugui a terme al més aviat possible però sense renunciar al fet que tots els aspectes de sostenibilitat social i econòmica, mobilitat i creixement esglaonat estiguin ben resolts».L'anunci de l'acord que aquest dijous vol prendre la Junta de Govern arriba després que el grup municipal d'ERC hagués alertat, aquest dimecres al matí, la intenció municipal recollida a l'ordre del dia de la junta. Els republicans, que desconeixien les raons de la proposta de suspensió del pla parcial, mostraven el seu rebuig al pla presentat per La Budellera: «Hem pogut estudiar el darrer projecte que van presentar els promotors i creiem que no resol requisits fonamentals com la divisió de la urbanització per polígons».Esquerra afegeix la necessitat de revisar el planejament urbanístic de la ciutat. «Tenim clar que cal replantejar el model urbanístic de la ciutat, començant per la Budellera, i apostar per intervencions urbanístiques que cohesionin i regenerin la ciutat, revitalitzin el centre i preservin els espais verds», apuntava el regidor Pau Ricomà.