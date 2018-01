L'Ajuntament instal·larà enguany quatre radars informatius de velocitat

El primer dispositiu, que no té efectes sancionadors, ja funciona a la Via Augusta

Actualitzada 24/01/2018 a les 13:38

L’Ajuntament de Tarragona ha instal·lat a la Via Augusta el primer dels quatre radars informatius que té previst desplegar durant aquest any a la ciutat. El nou dispositiu va començar a funcionar aquest dimarts a l’alçada de la Baixada de la Beneficència, en un tram limitat a 40 km/h. El radar informa si la velocitat a la qual s’està circulant és l’adequada i no té efectes sancionadors. Segons ha informat el consistori, la seva funció és fer arribar mitjançant una pantalla un missatge d’alerta a les persones conductores quan se superen els límits de velocitat, per tal de prevenir els accidents de circulació.Aquest tipus de radar informa si la velocitat a la qual s’està circulant és l'adequada, per tal d'ajudar a corregir els possibles excessos. El senyal incorpora un ‘display’ electrònic indicador de la velocitat en temps real, que s'activa en intermitent i de color vermell en cas que el vehicle superi la velocitat permesa.El regidor de Mobilitat, Josep Acero, ha manifestat que «el radar informatiu contribueix a millorar la seguretat viària i a reduir la sinistralitat, de manera especial, en trams urbans d’alt risc. A més, el seu caràcter no sancionador reforça la capacitat de conscienciació per respectar els límits de velocitat», ha assenyalat.El sistema també disposa d’un sistema informàtic que permet enregistrar la velocitat dels vehicles i analitzar les dades per establir mesures correctores en cas necessari. El cost dels quatre aparells i la seva instal·lació és de 21.285 euros. Actualment, s’està estudiant on s’instal·laran els altres tres radars restants