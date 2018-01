Inaugurat i en marxa el nou aparcament dissuasiu del Passeig de la Independència

En un mes i mig, l'Ajuntament podria inaugurar un altre aparcament ubicat passat el pont de l'Avinguda Roma amb 275 noves places

Actualitzada 24/01/2018 a les 15:57

El conseller de Mobilitat i president d'Aparcaments Municipals de Tarragona, Josep Acero, ha inaugurat avui un nou aparcament dissuasiu amb 62 places, ubicat al Passeig de la Independència, davant de la porta principal de la Tabacalera. La tarifa de l'aparcament serà de Zona Taronja, 1 euro al dia -0,40 cèntims per a residents-. Aquest aparcament s'ha construït per tal de suplir la desaparició, el passat mes de novembre, de l'aparcament dissuasiu ubicat a l'esquerra de la Tabacalera, al carrer Manuel de Falla, que oferia 345 places. El cost de les obres que ha implicat aquest nou aparcament ha estat de 55.000 euros entre l'enderrocament, il·luminació i arranjament. El consistori no descarta que aquest espai pugui ser ampliable amb noves places en el futur.Acero ha explicat que «el primer aparcament és aquest però us puc anunciar que en el termini d'un mes o mes i mig podrem inaugurar l'altre aparcament dissuasori més gran que aquest de 275 places a 500 metres d'aquí» i ha afegit que «era una de les assignatures pendents que teníem en perdre l'aparcament d'aquesta zona». Aquest segon aparcament que serà habilitat pròximament està ubicat a la carretera 340, a l'antiga carretera de Constantí --passat el pont de l'Avinguda Roma—i afegirà 275 places més segons ha explicat el conseller. Acero ha remarcat que «aquest són dos aparcaments que quedaran per sempre a la ciutat que és una gran diferencia respecte a altres aparcaments que tens contracte en precari amb el propietari del solar».L'antic aparcament va desaparèixer perquè el propietari del terreny, Altadis, va decidir recuperar-lo després de cedir-lo a l'Ajuntament fa vuit anys. El nou aparcament de la Independència és molt esperat, ja que en el pàrquing ja desaparegut hi aparcaven molts treballadors i visitants que podien estacionar el seu vehicle per només un euro al dia.El conseller i president de l'Empresa Municipal d'Aparcaments ha explicat que aquestes places s'afegeixen als espais dissuasius ja existents amb la mateixa tarifa Taronja com són: el Passeig Torroja amb 53 places, el de Joan XXIII amb 95, el del barri dels Músics amb 454, la Part Baixa amb 194 i el Carrer Enric d'Ossó amb 92 places. Acero també ha reconegut que a l'àrea fora de les Muralles de Tarragona «s’estan negociant dos aparcaments més. Un de tres plantes i un altre de una planta» però de moment cal esperar per conèixer l'ubicació.