«Ens agradaria participar en la Rua de Lluïment»

Alberto Vázquez, de 23 anys, ha fet realitat un somni i, enguany, debuta com a responsable de comparsa amb Spectrum, també de Torreforta

Actualitzada 23/01/2018 a les 20:36

— La idea de crear una comparsa fa anys que em balla pel cap, ja que en fa molts que participo en el Carnaval. Va arribar el dia que vaig pensar ‘tinc ganes i molt d’entusiasme’ i, al costat de gent de confiança vam posar en marxa el projecte. Això va ser a finals del 2016 i fa més d’un any que hi treballem. L’any passat no vam participar en el Carnaval. D’altra banda, a l’hora de reclutar els membres, tot va funcionar gràcies al boca a boca, si bé és cert que vam presentar la comparsa al pub Highland. Tenim 50 membres. No vam voler agafar més gent per no complicar-ho aquest primer any.— El millor que té una comparsa és la connexió que hi ha entre la seva gent. A la nostra, hi ha molta gent que mai no ha participat en el Carnaval i, al principi, es trobaven fora de lloc. És molt bonic veure com es van integrant i com treballen. La connexió entre els membres és espectacular, perquè tots lluitem amb un mateix objectiu.— Estàvem gaudint de la Rua de l’any passat i ja estava pensant en el disseny de la lligadura pel cap. La nostra temàtica és «La Deessa Medusa» i enllaça amb la mitologia grega. Sóc el responsable del disseny de la disfressa. El fet d’haver participat en el Carnaval m’ha ajudat molt i la creació m’agrada.— També jo. Sóc responsable de coreografia. Ja vaig treballar en la coreografia en altres comparses i tinc experiència i un gran equip que dóna bons consells.— Tenim un local, al número 3 del carrer Ebre. És l’antic local de la Seguretat Social, estava abandonat i ens l’han llogat. Allà fem la confecció de la disfressa i la Disfressa d’Or. La coreografia l’assagem a Riu Clar, on una nau ens presta el servei de subministrament elèctric. Ballem a l’aire lliure i cal dir que ha fet un temps fantàstic tots els diumenges.— El nostre objectiu, com el de qualsevol comparsa, és de quedar entre les quinze primeres per poder sortir en la Rua de Lluïment, però sobretot, exhibir les disfresses i passar-ho bé. Els comentaris de la gent, del públic, ens omplen molt i només per tot això paga la pena tot el treball invertit.—Hi ha un equip logístic, els que s’encarreguen de l’estructura de la Disfressa d’Or i un equip de disseny. Entre tots ho fem tot. Judith Almazán és la nostra reina. Té 22 anys i ha participat en altres comparses, ja té experiència.— El fet de tenir un Carnaval en els barris és importantíssim. Tots els membres de les comparses són gent del barri i ens agrada lluir-nos amb i davant de la gent que coneixes. Per una comparsa és molt important poder participar en el seu barri.— Hi ha familiars als quals els agradaria poder veure’ns enguany, sobretot la gent gran que no es pot desplaçar. Però, enguany, no podrà ser. Dissabte al matí, però, ens desfilarem al barri de Sant Salvador.