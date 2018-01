El PP–40 preveu un hotel i un centre comercial entre Solimar i Monnars

Veïns de la zona se senten «estigmatitzats» i reclamen altres infraestructures «perquè volem ser un barri com qualsevol altre»

L’aprovació inicial del PP–40, pla urbanístic que afecta un espai comprès entre Solimar i Monnars, ha estat comentat en els darrers dies per veïns de la zona, que consideren que l’Ajuntament de Tarragona opta per uns projectes en detriment d’altres que desperten més interès en els residents de Llevant. L’aprovació definitiva està pendent de l’acceptació d’un projecte que afecta el sistema hidràulic de la zona, després que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) obligués a introduir modificacions. En l’àrea d’influència del Pla Parcial existeix un barranc que arriba fins a la platja Llarga i que alimenta els aiguamolls.El PP–40 preveu la construcció d’un hotel, d’un centre comercial i de cinquanta habitatges. Aquest Pla Parcial afecta a un territori comprès entre la coneguda com rotonda del Catllar i la urbanització Solimar.La presidenta de l’Associació de Veïns de Monnars–Solimar i membre de la Federació d’Associacions de Veïns de la Zona de Llevant, Elvira Vidal, va dir ahir a aquesta redacció que «pensem que la urbanització començarà aviat, tot i que el pla s’ha d’aprovar definitivament, perquè el ple de l’Ajuntament va aprovar avançar–lo un sexenni».Vidal es va mostrar crítica amb la política urbanística del consistori tarragoní, fins al punt de dir que sembla que «l’Ajuntament vol que hi hagi un centre comercial a cada rotonda, quan jo prefereixo que es potenciï el comerç local». A més, va dir que «s’hauria de consultar i informar els veïns abans de donar permisos als promotors».La presidenta de l’Associació de Veïns de Monnars–Solimar va reivindicar el fet que «volem ser un barri i que no se’ns tracti com a residents en una urbanització ni com a persones que tenim recursos, perquè aquí també hi ha aturats: ens sentim estigmatitzats». Vidal considera que abans de fer un nou centre comercial i un hotel, l’Ajuntament «hauria de solucionar els problemes de mobilitat que tenim i fer altres accions per millorar la nostra vida». «Aquí –va insistir–, no tenim parcs i hem de sentir dir a algun regidor que tenim jardins a casa nostra, sense pensar que això suposa un cost econòmic elevat que no tothom pot afrontar».Les entitats veïnals de Llevant temen la transformació urbanística que es pot operar en aquesta zona del terme municipal de Tarragona en el futur, pensant més en els interessos privats i comercials que en els del veïnat. Al PP–40 afegeixen el projecte de construcció d’un nou barri a la Budellera, entre les instal·lacions del Club Gimnàstic i la urbanització Boscos. Mentrestant, «la Savinosa està com està i la Ciutat Residencial està tancada, en desús», quan són espais que, segons la seva opinió, podrien oferir un servei satisfactori i profitós a la zona de Llevant. La representant dels veïns va posar en entredit la gestió que del patrimoni fa l’Ajuntament de Tarragona. «Per no tenir, no disposem ni d’una piscina en aquesta zona del terme municipal: la més pròxima és la del Serrallo», va remarcar Vidal. La presidenta de Monnars–Solimar també va recordar que «no disposem d’un centre assistencial» que atengui les necessitats de les persones que resideixen en les urbanitzacions.