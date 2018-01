El jutge cita a declarar dos policies que van agredir Sergi Albarrán l'1–O

L’advocat del dirigent d’Esquerra Republicana, Ramon Setó, demana que es faci el mateix amb un tercer agent

Actualitzada 23/01/2018 a les 22:13

La denúncia

El jutge que porta el cas de les agressions que va patir Sergi Albarrán, president d’ERC al Camp de Tarragona, durant la jornada del referèndum de l’1 d’octubre, ha citat a declarar com a investigats dos policies nacionals. L’advocat d’Albarrán, Ramon Setó, també espera que se segueixi el mateix procediment amb un tercer agent de la Policia Nacional que va colpejar el dirigent republicà.Albarrán va interposar denúncia l’endemà que es produïssin les càrregues policials quan es trobava a la plaça Imperial Tarraco, al costat de l’Institut Tarragona, una de les seus on els tarragonins van poder anar a votar en un dia molt complicat. El polític republicà va rebre un fort cop al cap que li va produir sang i del qual va haver de ser atès.Els fets denunciats es van produir quan Albarrán marxava del lloc, ja ferit, i quan disposava a dirigir-se cap a una ambulància que hi havia a pocs metres de distància. Va ser en aquest moment quan els dos agents, que hauran de declarar davant el jutge, el van agredir i li van produir un tall al cap. La imatge d’Albarrán amb sang i tapant-se-la amb roba va fer la volta a Catalunya.En declaracions a Catalunya Ràdio, Ramon Setó va manifestar ahir que en la primera fase dels fets ocorreguts l’1 d’octubre, «un agent que hem identificat va ver una primera agressió a Albarrán». Aquest fet ha quedat demostrat «amb fotografies i vídeos que van recollir el que va succeir». El dia de presentació de la denúncia, Setó va convidar els ciutadans a fer-li arribar material gràfic amb la finalitat de presentar-lo davant el jutge que instrueix el cas.El 2 d’octubre, quan Albarrán va acudir al Jutjat de Guàrdia a presentar la denúncia, va explicar la situació que va viure a la plaça Imperial Tarraco era «tensa» i «perillosa», després que els agents irrompessin a l’Institut Tarragona per endur-se el material del referèndum. Segons va relatar, un grup de persones va fer un passadís per deixar sortir els policies mentre cridaven als agents que marxessin. Després de sentir trets de bales de goma –material prohibit a Catalunya–, Albarrán va rebre un cop a un casc que duia a les mans –que va quedar trencat–, un cop d’escut i un cop de porra al cap que el va fer caure a terra. Diverses persones el van socórrer mentre sagnava i el van acompanyar en direcció a una ambulància, però quan van traspassar el cordó policial alguns agents els van colpejar novament amb la porra, segons va denunciar.L’advocat Setó va explicar que la denúncia es va interposar pels presumptes delictes de lesions, danys i vulneració del dret a manifestació. Ara, durant la fase d’instrucció, el jutge ha demanat un informe a la Policia i, també, que aquesta faciliti la direcció dels dos agents que van intervenir en els fets quan Albarrán es dirigia cap a les assistències sanitàries. Posteriorment, va ser atès a l’Hospital Joan XXIII.La notícia va ser molt comentada, entre altres motius perquè Albarrán és persona molt coneguda a la ciutat, com a membre de la Colla Jove Xiquets de Tarragona.Albarrán va ser candidat d’ERC per Tarragona a les eleccions del passat 21 de desembre, llista que va encapçalar per Òscar Peris, qui va ser delegat del Govern de la Generalitat fins a l’aplicació de l’article 155.