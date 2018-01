La dona va encastar un got de vidre contra la cara del presumpte agressor

Actualitzada 24/01/2018 a les 12:28

La fiscalia demana un any i mig de presó per una dona que suposadament es defensava d'un intent d'agressió sexual a Tarragona. Per la seva banda, l'agressor s'enfronta a una pena de quatre anys per l'intent de violació. Els fets es remunten a l'abril del 2013, a l'extraradi de la ciutat. Davant l'atac de l'agressor, que volia mantenir relacions amb ella, la dona li va clavar un cop a la cara amb un got de vidre, per la qual cosa se l'acusa d'un delicte de lesions amb instrument perillós, segons recull l'escrit d'acusació del ministeri púbic que ha avançat el Diari de Tarragona. Fonts de Fiscalia, però, han remarcat a l'ACN que es tracten de conclusions provisionals i que poden veure's modificades durant el transcurs del judici, que se celebrarà entre els dies 7 i 9 de febrer a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona. En aquest cas, si es considerés provat que la dona va actuar en legítima defensa, podria quedar eximida del delicte.Segons ha avançat el rotatiu i han confirmat fonts de la fiscalia a l'ACN, el cas es jutjarà del 7 al 9 de febrer a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona. Serà en el transcurs del judici o en la sentència quan les conclusions poden variar, si es té en compte la legítima defensa de la suposada agredida. A part de la pena de presó, se li reclamen 300 euros per les lesions ocasionades.Els fets es remunten al 15 d'abril a quarts d'una de la matinada per l'entorn on vivia l'acusada. El processat, de nacionalitat marroquí i amb antecedents penals no computables a efectes de reincidència, volia mantenir relacions sexuals amb la dona. Aquesta es va negar i van començar a discutir i a forcejar entre ells, fins a l'extrem que ell la va agafar pel coll i li va arrencar uns collarets de perles.També se li van trencar les ulleres que duia. Aleshores ella va agafar un got de vidre d'una taula i li va clavar un cop a la cara. L'impacte li va causar ferides al front, a més de de contusions a l'espatlla dreta, al tòrax i a nivell de la cara. Va necessitar dos punts de sutura, analgèsics i antibiòtics i les ferides van trigar deu dies en curar-se. Passats els fets, a la cara li han quedat unes petites cicatrius.A l'acusat, a part de la pena de quatre anys de presó, la fiscalia demana la prohibició d'apropar-se a la dona a menys de 500 metres d'ella durant un període de deu anys. I quan surti de presó, s'enfrontaria a cinc anys de llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil haurà d'abonar la quantitat de 1.000 euros pels danys morals i 112 euros per les ulleres i els dos collarets trencats.