«La comparsa acaba sent una segona família»

Lidia Serrano, de 33 anys, és la responsable de la nova comparsa Platinum de l’Associació de Veïns Torrenova de Torreforta

Actualitzada 23/01/2018 a les 20:33

—La junta d’aquesta comparsa feia anys que participava en altra comparsa. L’any passat no vam sortir en cap i hi havia molta gent que demanava poder crear una de nova. Dues setmanes abans del Carnaval de l’any passat vam prendre la decisió. Molts dels membres ja ens coneixíem d’haver participat en altra colla. Es va convidar els veïns de Torrenova a participar, així que hi ha un bon grup que ve d’aquí i de persones que provenen d’altres comparses.—Una comparsa no és una cosa per entretenir-se només uns mesos, comporta treballar durant tot l’any i, al final, acaba sent una segona família. Des del maig en reuníem tres cops per setmana, però, des del mes d’octubre, les trobades són diàries. Sempre quedem a la tarda, hi ha una persona que va cada dia i, la resta, hi va anant. En la primera reunió que vam fer de la nova comparsa se’ns va presentar un volum tan gran de gent que vam haver de tancar les inscripcions el mateix dia. Finalment, la colla està integrada per 65 persones.— Vam començar a fer la disfressa al mes de maig. Vam buscar les teles i vam decidir la temàtica que enguany és «El despertar de la serp (El despertar de la serpiente)». Només puc dic que cadascun dels membres de la comparsa du més de 1.200 lluentons grans i cosides a mà. És una feina molt artesanal. Hem intentat apostar per un disseny diferent pel que fa a la temàtica i es podrà veure en la Rua.— Som dues persones. La Paula Peco, que és professora de ball i balla a diversos grups de hip hop de Barcelona, és la responsable del cos de ball i de la Disfressa d’Or. D’altra banda, jo porto ballant i muntant coreografies de Carnaval des de fa molt de temps i m’encarrego de la Rua.—En el local de l’Associació de Veïns Torrenova. Allà també es confecciona la disfressa. Fer-la és un treball en cadena, el que no sap cosir, col·labora enganxant guarniments. Tot plegat és un treball en equip.— La nostra màxima aspiració és que aquest Carnaval surti bé i que el públic gaudeixi amb nosaltres. Ens agradaria molt quedar entre les quinze millors comparses de Carnaval i poder gaudir en la Rua de Lluïment.— Carla León és la nostra reina, la representant de Platinum a la Disfressa d’Or amb sis ballarins. Té 17 anys, però ha participat en el Carnaval de Tarragona i, ara, ha arribat el seu moment. Un equip es dedica només a la Disfressa d’Or.—Crec que el Carnaval es viu a tot Tarragona, no només als barris, perquè és una de les festes més importants de la ciutat. Atrau moltíssima gent que va a veure la Rua i, als barris, les comparses viuen la festa amb moltíssima il·lusió. A Torreforta, en concret, n’hi ha moltes, es viu molt el Carnaval—Sí, i aquells que no puguin anar a la Rua de Tarragona el dissabte a la tarda, ens podran veure desfilar a Sant Salvador durant el matí, a partir de les onze.