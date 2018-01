Núria Graham, Xarim Aresté i Miqui Puig, al cicle Radar Palmfest Tarragona

Enguany el festival se celebra a la sala Zero de Tarragona i a la Japan de Reus

Actualitzada 23/01/2018 a les 11:00

Músics com Núria Graham, Xarim Aresté o Miqui Puig actuaran en la nova edició del cicle Radar Palmfest, que durant 15 nits presentarà 19 grups a dues sales, Zero i Japan, de Tarragona i Reus, respectivament, segons informa l'organització.La Sala Zero de Tarragona i la Japan de Reus acolliran en els pròxims mesos una selecció de bandes independents d'àmbit nacional i internacional en l'edició més ambiciosa del cicle Radar Palmfest.Així, a la sala Zero ja s'han celebrat els concerts de The Allnighters, Els Mambo Jambo de Dani Nel·lo i The Limboos, i la programació prosseguirà amb Ricardo Lezón, de Mcenroe -2 de març-, Ornamento i Delito -dia 10-, els britànics The Brew -dia 16-, Els Coronas -4 de maig-, Dj Coco -dia 5- i els bilbaïns Aton Rhumba -19 de maig-.De la seva banda, la nova sala Japan de Reus comptarà amb l'artista de Vic Núria Graham, que presentarà el seu nou disc, Does it ring a bell?, el 27 de gener, per continuar amb el músic de Flix Xarim Aresté i les seves Polinèsies -9 de març-, Barbott -dia 24-, Estúpida Erikah -31 de març- i Miqui Puig i l'Agrupació Cicloturista Puig, amb Escuela de capataces sota el braç -14 d'abril-.