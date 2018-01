Méndez de Vigo defensa les inversions de l'Estat en els Jocs

El Ministre d'Esports ha inaugurat aquest dimarts les reformes del Nou Estadi

Actualitzada 23/01/2018 a les 14:16

El PDeCAT i la CUP, ausents

El ministre d'Esports, Íñigo Méndez de Vigo, ha inaugurat avui les obres de remodelació que s'han fet al Nou Estadi de Tarragona, on tindran lloc les cerimònies d'inauguració i clausura dels Jocs Mediterranis. El ministre també ha visitat l'Anella Mediterrània, on s'està construint la piscina olímpica de cinquanta metres. Méndez de Vigo destacar la col·laboració entre les distintes administracions que intervenen en el projecte i que el govern de l'Estat ha destinat més de 15 milions d'euros en les infraestructures esportives dels Jocs.Els grups municipals del PDeCAT i la CUP a l'Ajuntament de Tarragona no han assistit a la visita del Ministre Espanyol. El PDeCAT ja va anunciar ahir dilluns que no seria present en aquest esdeveniment a causa del context polític actual que es viu a Catalunya. Per la seva banda, la CUP ha justificat la seva absència perquè «considerem que hi ha motius de sobres per no riure les gràcies al ministre del gobierno espanyol, Méndez de Vigo», a més de recordar que «mai no hem estat d'acord ab el projecte dels Jocs Mediterranis que està clar que ha passat de ser el projecte estrella del PSC a ser un projecte estrellat, que endeutarà encara més la ciutat».