L'atropellament d'una mare posa en alerta l'AMPA de l'Escola Saavedra de Tarragona

El pares dels alumnes demanaran a l’Ajuntament que torni la presència de la Guàrdia Urbana a les hores d’entrada i sortida

Actualitzada 22/01/2018 a les 20:27

L’atropellament d’una mare que portava el seu fill a l’Escola Saavedra, dilluns al matí a la confluència de Rambla Vella amb Via de l’Imperi, ha reactivat la petició que fan alguns pares d’alumnes perquè la Guàrdia Urbana torni a fer acte de presència quan es produeixen les entrades i sortides dels nens del col·legi. L’incident no va comportar greus conseqüències per a la salut de la dona i del nen. La mare atropellada per un vehicle va resultar ferida lleu. Tant ella com el seu fill, van ser traslladats a l’Hospital de Santa Tecla per fer-los una auscultació preventiva. El que només va ser un esglai, va poder acabar en un accident amb un resultat de major repercussió. Afortunadament, el vehicle no va impactar amb el nen, segons van informar fonts de l’Ajuntament.Isabel Toussaint, presidenta de l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) de l’Escola Saavedra, va indicar a Diari Més que la junta directiva mantindrà ben aviat una reunió per redactar una carta que dirigirà a l’Ajuntament, amb la finalitat de demanar que agents de la Guàrdia Urbana facin una tasca de vigilància en les hores en què els alumnes accedeixin al col·legi o surtin de la instal·lació escolar un cop finalitzades les classes. Toussaint va comentar que, en el curs d’aquesta setmana, es redactarà l’escrit on sol·licitarà l’aplicació d’aquesta mesura de seguretat i serà remès a l’administració local de Tarragona.Tot i que l’atropellament no va comportar ferides d’especial rellevància a la mare, i el fet que el nen no resultés colpejat pel vehicle, la notícia va ser molt comentada pels pares dels alumnes de l’Escola Saavedra, on des de fa temps hi ha veus que demanen la compareixença d’agents de la Guàrdia Urbana per regular el trànsit si és precís, com ja havien fet anys enrere. Toussaint va indicar que «desconeixem» perquè la Guàrdia Urbana va deixar de prestar aquest servei de seguretat ciutadana, però, després de l’atropellament de dilluns, es demanarà a l’Ajuntament que el recuperi. Tot i que «mai acostuma a passar res i pensem no és una zona perillosa», l’AMPA requerirà que tornin els agents. La presidenta va dir que «almenys fa sis anys que la Guàrdia Urbana va deixar de venir, però ara mateix no tinc la data. Sí que sé que ja fa uns anys hi venien». Toussaint va reconèixer que els pares d’alumnes han plantejat a l’Ajuntament, en diverses ocasions, la recuperació que la tasca que havia fet la Guàrdia Urbana en altres èpoques, «però no ens han fet cas», va lamentar Toussaint. Els pares dels alumnes esperen que l’Ajuntament escolti la petició que fan i la faci seva per evitar accidents com el de dilluns al matí.