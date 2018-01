Demà es posarà en marxa el nou pàrquing dissuasiu de la Independència

Aquest aparcament comptarà amb un total de 70 places i tindrà la tarifa de la zona taronja, d’un euro al dia

Actualitzada 23/01/2018 a les 13:48

El regidor de Mobilitat i president d’Aparcaments Municipals de Tarragona, Josep Acero, inaugurarà demà al matí el nou pàrquing dissuasiu ubicat al passeig de la Independència, just al darrere de la Tabacalera. Aquest aparcament comptarà amb un total de 70 places i tindrà la tarifa de la zona taronja, d’un euro al dia –0,40 cèntims per als residents–.Aquest nou espai d’estacionament de vehicles s’ha construït per tal de suplir la desaparició, el passat mes de novembre, de l’aparcament dissuasiu ubicat a l’esquerra de la Tabacalera, al carrer Manuel de Falla, que oferia 345 places. L’aparcament va desaparèixer perquè el propietari del terreny, Altadis, va decidir recuperar-lo després de cedir-lo a l’Ajuntament fa vuit anys. El nou aparcament de la Independència és molt esperat, ja que en el pàrquing ja desaparegut hi aparcaven molts treballadors i visitants que podien estacionar el seu vehicle per només un euro al dia.Per altra banda, l’Ajuntament està en procés d’habilitar dos solars més per acabar de suplir les places d’aparcament desaparegudes. Un dels aparcament es situarà en els terrenys compresos entre l’N-340, el Pont de Santa Tecla i la rotonda de la Plaça Europa, on podran aparcar entre 200 i 300 vehicles. També s’habilitarà un altre espai just al costat de l’antic solar de Manuel de Falla, que comptarà amb una seixantena de places.