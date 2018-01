És una acció que va fer el propietari del bar com a protesta

Actualitzada 21/01/2018 a les 20:18

El propietari del bar Los Pilares, de Bonavista, va protagonitzar una nova acció de protesta en disconformitat amb l’empresa de mercats Espimsa, la qual no li permet posar la terrassa els dies de Mercadet. Juan Antonio Heredia va decidir posar les taules cap per avall, fet que va comportar que «molta gent em preguntés pel meu cas i la situació que mantinc amb Espimsa». Heredia va anunciar que «ja he hagut d’acomiadar una treballadora». «M’estan asfixiant», va dir.