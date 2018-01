Proposen que la plaça del Rei de Tarragona passi a dir-se de la República

Arran i la CUP presentaran moció en el ple d'aquest dijous

Arran i la CUP a Tarragona proposen que la plaça del Rei passi a dir-se de la República. Els membres d'Arran Víctor Beltran i Adrià Sanabra i les regidores de la CUP Laia Estrada i Jordi Martí han fet pública aquest dilluns al matí la moció que el grup municipal presentarà en el ple d'aquest dijous per tal que la plaça del Rei passi a anomenar-se plaça de la República. La proposa s'emmarca en la campanya «II·luminem la foscor, ofeguem el feixisme!» que estan portant a terme a nivell nacional. Estrada ha afirmat que la moció proposa dos acords que són «clars, assumibles per tothom i senzills». D'una banda, demana revisar el nomenclàtor i treure'n tots els noms de persones o de fets que són discriminatoris o han estat contraris als drets humans. El segon acord proposa, en concret, «canviar el nom de la plaça del Rei per olaça de la República, un nom que respon als valors democràtics actuals i més d'acord amb el segle XXI i els principis d'igualtat, llibertat i solidaritat assumits per la major part de la nostra societat».Per la seva banda, el regidor cupaire Jordi Martí ha afegit que, si bé aplaudeixen els criteris que se segueixen a la Comissió de Cultura sobre el nomenclàtor de la ciutat -per exemple posar noms de dones als carrers nous-, creuen que «cal revisar també una part del nomenclàtor, ja que es no s'ha tornat a fer des de finals dels setanta i hi ha noms com els dels Borbons, o colonials com Méndez Núñez i Pau del Protectorat, que cal canviar».En nom d'Arran, Beltran ha explicat que «el passat 15 de gener a Tarragona, commemorant que feia 79 anys de l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat, vam batejar la plaça del Rei com a plaça de la República». Sanabra ha afegit que «aquesta plaça és molt simbòlica ja que és on es troba l'antiga presó franquista de Pilat, que és on hi havia els presos republicans que van mal viure o van morir afusellats a la muntanyeta de l'Oliva per defensar la República».