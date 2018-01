Méndez de Vigo inaugurarà demà les obres de remodelació del Nou Estadi

Acompanyaran al ministre l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i el president del Club Gimnàstic, Josep M. Andreu, entre d’altres autoritats

El ministre d’Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo, inaugurarà demà, dimarts 23 de gener, les obres de remodelació del Nou Estadi de Tarragona. L’acte està programat per les 11.30 hores i acompanyaran al ministre l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i el president del Club Gimnàstic, Josep M. Andreu, entre d’altres autoritats.A l’Estadi del Nàstic, el ministre descobrirà la placa d’inauguració, farà un recorregut a l’interior per visitar les obres realitzades i es traslladarà a la gespa del camp de futbol, on es pronunciaran els parlaments.Les obres de remodelació han consistit, principalment, en la reparació i el sanejament de la tanca perimetral del terreny de joc, la millora de tots els accessos i la supressió de les barreres arquitectòniques, la creació de sales vips i de la grada d’animació, l’ampliació dels serveis i del bar i la millora de l’ enllumenat exterior. Tot plegat s’ha fet per oferir un millor servei als equips de futbol i els seus aficionats.La reforma del Nou Estadi del Gimnàstic ha estat finançada pel Consejo Superior de Deportes amb 1.700.000 euros, arrel del conveni signat per aquest organisme amb l’Ajuntament de Tarragona amb motiu dels Jocs Mediterranis.L’estadi del Nàstic serà la seu de les cerimònies d'obertura i de cloenda dels Jocs Mediterranis 2018.