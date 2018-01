ERC insta l'equip de govern a actuar urgentment per regenerar la Rambla Nova

Els republicans, que presentaran moció en el ple de dijous, denuncien que la Rambla presenta una imatge de «degradació», amb rajoles trencades, bol·lards antiestètics o parterres en mal estat

Actualitzada 22/01/2018 a les 15:43

El grup municipal d'ERC-MES-MDC vol que l'Ajuntament de Tarragona actuï «de manera urgent» a la Rambla Nova per combatre la «degradació» que, segons els republicans, presenten diversos elements. El portaveu de la formació, Pau Ricomà, remarca que «la Rambla és l'artèria principal de la ciutat i presenta una imatge de degradació en diversos punts». A partir d'aquí, afegeix: «Fem esforços a vegades per impulsar la marca Tarragona mentre tenim una via principal en un estat deplorable fruit de la deixadesa de l'equip de govern».Els republicans descriuen diversos elements presents a la Rambla que, en la seva opinió, contribueixen a aquesta imatge de degradació. «Tenim rajoles trencades al llarg de tota la Rambla que són un perill pels vianants, uns bol·lards antiestètics que havien de ser provisionals instal·lats des del mes d'agost, quadres de llum rònecs plens de publicitat i pintades, murs de parterres trencats o rampes que no s'adeqüen a la normativa d'accessibilitat, relata Ricomà. El portaveu republicà demana a l'Ajuntament que actuï de manera urgent en aspectes quotidians que requereixen de manteniment «per dignificar i fer més amable un espai que és de tots».En aquest sentit, el grup municipal d'ERC-MES-MDC presentarà al plenari d'aquest dijous una moció en què insta l'equip de govern a actuar a la Rambla Nova. El text demana arreglar els desperfectes en bancs, rajoles i parterres; substituir els bol·lards per elements més estètics que compleixin amb la mateixa funció de seguretat, instar els propietaris de locals comercials buits a mantenir-los en bones condicions i desenvolupar un projecte urbanístic per igualar tot el paviment de la Rambla on actualment hi ha rajoles diferents i asfalt. «Malauradament, l'estat de la Rambla Nova és un símptoma del que passa en molts punts de la ciutat; creiem que és necessari actuar en aquells aspectes quotidians que millorin la qualitat de vida dels tarragonins», conclou Ricomà.