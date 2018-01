El PDeCAT entra al govern d'Altafulla després de tres mesos a l'oposició

L’alcalde, Fèlix Alonso, signa avui el decret pel retorn dels dos regidors a l’executiu, el que li permetrà tenir majoria novament

Canvis al cartipàs

Rebaixar tensió

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso (Alternativa Altafulla-AA), tornarà a governar amb majoria gràcies al retorn dels dos regidors del PDeCAT –Pere Gomés i Xavier Rofas– a l’executiu local. Alonso signarà avui el decret que fa oficial la incorporació dels socis de govern amb els quals va superar el trencament del pacte amb l’EINA el 2016, partit amb què va començar el mandat.El portaveu del PDeCAT, Pere Gomés, no amaga que retorna a l’executiu després d’intentar, sense fruit, formar un govern alternatiu a Alonso des de l’oposició i per «garantir l’estabilitat, perquè Altafulla té molts projectes que no tiraran endavant sense una majoria». Per la seva banda, Fèlix Alonso, podrà esquivar la moció de confiança a la qual estava disposat a sotmetre’s, si l’oposició tombava els pressupostos municipals de 2018, que s’han de debatre en el plenari del 29 de gener. El retorn del PDeCAT ve acompanyat d’alguns canvis en el cartipàs municipal.Pere Gomés passarà a ser primer tinent d’alcalde i es farà càrrec de la regidoria d’Hisenda. En la primera etapa al govern, l’edil ocupava els càrrecs de segon tinent d’alcalde i regidor de Turisme i Joventut. Per la seva banda, Xavier Rofas recuperarà les carteres d’Acció Social i Gent gran i sumarà les de Joventut i Mitjans de Comunicació.«D’altra banda, la nostra entrada al govern suposarà fer el que sempre havíem defensat, que Turisme i Comerç s’han de gestionar des d’una única regidoria», explica Pere Gomés. En aquest cas, serà el regidor d’Alternativa Altafulla, Jaume Sánchez, qui ostenti les dues regidories.«Necessitem un govern transversal per tirar endavant els pressupostos i projectes importants pel municipi. Amb el PDeCAT es reedita un pacte que no s’havia d’haver trencat mai», assegura Fèlix Alonso, qui afirma que els dos regidors sempre van tenir la porta oberta. Durant aquests mesos en què ha governat amb una minoria molt vulnerable, Alternativa Altafulla ha intentat negociar amb tots els grups per obtenir el suport necessari per aprovar el pressupost de 2018, el qual conté projectes com ara les obres del gimnàs de l’escola la Portalada, la remodelació del Casal de la Violeta o la biblioteca, que està licitada. Les negociacions han portat a Alonso a oferir l’entrada al govern a l’EINA; oferta que ha estat rebutjada.Els dos regidors del PDeCAT van abandonar l’equip de govern el 9 d’octubre passat arran de les «desavinences polítiques» sorgides entre el partit i els seus socis muncipals arran dels fets de l’1-O.«Vam sortir del govern per una qüestió política supramunicipal, pel procés d’independència. Però sempre hem tingut bona relació amb AA. Durant aquests mesos, ha estat impossible articular una posició alternativa al govern, perquè no hi ha consens. D’altra banda, Altafulla té molts projectes que no poden executar-se sense una majoria i nosaltres estem aquí per fer política municipal. Es tracta de fer un pas de responsabilitat per Altafulla. A més, calia rebaixar tensió, hi ha hagut massa tensió», afegeix Pere Gomés.Per la seva banda, Fèlix Alonso s’ha felicitat pel retorn de l’estabilitat a la política municipal al consistori altafullenc.