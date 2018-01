El passeig de les Palmeres pot tenir un segon hotel en una finca municipal

L’Ajuntament traurà a subhasta, el pròxim mes de febrer, un solar de la seva propietat que, fa anys, va albergar un restaurant

Actualitzada 22/01/2018 a les 09:49

Cotxeres i Gavarres

L’Ajuntament de Tarragona tornarà a posar a la venda, en un procés de subhasta, una finca de la seva propietat que té al passeig de les Palmeres, localitzat entre l’edifici número 1 de la Rambla Nova i l’Hotel Imperial Tarraco, i que antigament havia acollit el restaurant Miramar, ja desaparegut. L’objectiu d’aquesta actuació urbanística és obtenir uns ingressos econòmics per destinar-los a inversions contemplades en els pressupostos municipals. Aquesta no és l’única propietat que posa a la venda l’Ajuntament. També hi ha un conjunt de vint aparcaments localitzats al voltant del passeig Rafael de Casanova i una finca a les Gavarres. En els darrers anys, moltes de les propietats que ha volgut vendre no han aconseguit trobar comprador.El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, va informar a aquesta redacció que l’operació que preveu més beneficiosa per a l’Ajuntament és la referent al solar del passeig de les Palmeres. «Estem pendents de l’informe de Governació de la Generalitat, que és qui dóna el vistiplau a les vendes de patrimoni dels ajuntaments».Pel que fa al preu de sortida, Milà va dir que «és una mica menys de quatre milions d’euros», i va recordar que «ja es va posar a la venda en l’època en què la crisi econòmica era més forta, sense que ningú s’interessés per comprar-lo». «El preu d’ara és molt semblant» al que es va posar en l’anterior intent de l’Ajuntament per desprendre’s d’aquest solar localitzat al vell mig de Tarragona. El regidor es va mostrar «optimista» sobre el resultat final que pot oferir aquesta actuació i va indicar que la previsió és que, «el mes de febrer, la finca hauria de sortir a subhasta».El solar de passeig de les Palmeres pot destinar-se, un futur, a edifici d’habitatges o a hotel. En qualsevol dels casos, el consistori tarragoní imposa una clàusula per la qual «una planta serà per l’Ajuntament, un cop l’edifici estigui construït», va dir Milà, qui no va precisar l’ús que se li donaria a aquest espai un cop l’immoble sigui una realitat fefaent.Per altra banda, l’Ajuntament traurà a la venda un grup de vint cotxeres localitzades en les proximitats del passeig Rafael de Casanova i que, en el seu moment, es va quedar l’administració local. El preu de sortida és de 600.000 euros. A més, Milà va informar que l’’Ajuntament manté converses amb la Generalitat per tal de legitimar l’edificabilitat en un solar que té a les Gavarres, perquè el Pla General «no acaba d’aclarir» el destí que se li pot donar.La decisió de l’equip de govern de procedir a la venda de patrimoni per poder finançar inversions ha estat molt criticada, en diverses ocasions, per la majoria dels grups municipals de l’oposició com ERC, CUP i PDeCAT, o el de Ciutadans, que ha qualificat aquesta política de «temerària».