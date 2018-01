Crema parcialment una quadra al Parc Riuclar

Cinc dotacions han treballat per extingir el foc que també ha cremat un canyar

Aquest migdia, a les 14 hores, els Bombers de Catalunya han rebut un avís a través d'una trucada telefònica d'un incendi al Parc Riuclar. El foc ha cremat parcialment una quadra i 2.000 metres quadrats de canyar. A l'incendi hi ha treballat cinc dotacions durant dues hores.El foc ja es troba extingit però encara hi ha una dotació com retén.