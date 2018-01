Atropellen una dona i un menor davant de l'Escola Saavedra de Tarragona

Els afectats no han resultat ferits, però han estat traslladats a Santa Tecla per tal de fer-los una revisió

Actualitzada 22/01/2018 a les 13:23

Una dona i un menor han patit un atropellament, el matí d'aquest dilluns 22 de gener just davant de l'Escola Saavedra de Tarragona. La Guàrdia Urbana ha rebut l'avís prop de les 9 del matí i ha acudit al lloc dels fets.L'incident s'ha produït concretament a l'encreuament de la Rambla Vella amb la Via de l'Imperi, on un cotxe ha colpejat lleument una dona i un menor quan aquests passaven possiblement per un pas de peatons. Els dos afectats no han estat ferits de gravetat, però el SEM els ha traslladat a l'Hospital de Santa Tecla per tal de realitzar-los una revisió mèdica.