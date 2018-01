Més de vuit mil persones vibren amb les curses hípiques del Cós de Sant Antoni

El Parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca va acollir la tradicional competició de cavalls pura sang anglesos, que se celebra cada any per la Festa Major

Actualitzada 21/01/2018 a les 22:08

Més de 8.000 persones van omplir ahir diumenge el circuit del Parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca per assistir a les espectaculars curses hípiques del Cós de Sant Antoni.Tot i que a partir de la segona cursa el vent va bufar de valent, els assistents no van abandonar les seves posicions al voltant de la pista hípica, que va acollir les tres curses que tradicionalment se celebren en el marc de la Festa Major d’Hivern.La primera, el Premi Torre d’en Dolça, amb una distància de 1.700 metres, va ser guanyada per Cinnamon Crescent, un pura sang de la quadra Costa La Vall. Intaglio, el cavall que corria per la quadra Mild West, es va endur el Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, de 2.500 metres, mentre que el Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, de 1.700 metres, va ser per a He’s a dreamer, de la quadra Daniel Bernard Lauffer. En total van córrer al circuit un total de 14 cavalls pura sang anglesos provinents de diverses quadres d’Espanya, que es van repartir 25.000 euros en premis.Com ja és tradició el públic present a les curses va poder fer les seves apostes, que tenien un preu de dos euros per butlleta, i que premiaven els encertants d’els dos primers classificats en cada competició. Entre els assistents hi va haver tant aficionats al món de l’hípica com públic familiar. A més de l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, també hi van assistir i van entregar guardons l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el rector de la URV, el vila-secà Josep Anton Ferré.Les curses del Cós de Sant Antoni de Vila-seca tenen el seu origen a finals del segle XIX, però no ha estat fins aquest segle que s’han professionalitzat. Primer van estar reglamentades per la Societat de Foment de la Cria Cavallar d’Espanya i, des de l’any 2016, estan reglamentades pel Jockey Club Español de Carreras de Caballos. Les curses de Vila-seca es poden considerar com a professionals, com poden ser-ho a Madrid, Sant Sebastià o Sevilla. Fa uns 25 anys, a la cursa ja s’hi van començar a congregar els millors genets espanyols com Claudio Carudel i Lluís Saugart.A finals de l’any 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar el Cós de Sant Antoni de Vila-seca element festiu patrimonial d’interès nacional.