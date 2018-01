La Justícia dóna la raó a l'empresa que farà el control de dades dels Jocs

El regidor Javier Villamayor es mostra satisfet pel fet que «el jutge ha considerat que el procediment d’adjudicació va ser l’adequat»

Actualitzada 21/01/2018 a les 20:30

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha donat la raó a l’empresa Bornan, guanyadora del concurs convocat per la Fundació Tarragona 2017 que va adjudicar el contracte del servei d’acreditacions, inscripció esportiva, gestió de resultats, gràfics per a televisió i informació de les proves que es duran a terme en els Jocs Mediterranis. Quatre empreses van concórrer al concurs i van quedar finalistes Bornan i Microplus Informàtica, que van obtenir 94,3 i 89 punts, respectivament. El contracte es va adjudicar el 3 d’octubre del 2017 a favor de Bornan i, el dia 25 del mateix mes, Microplus Informàtica va presentar recurs, al·legant que la resolució d’adjudicació era nul·la de ple dret pel fet de «no quedar acreditada la capacitat de l’empresa adjudicatària, d’acord amb els requisits exigits en els plecs».L’empresa Microplus Informática va argumentar en l’escrit presentat davant del tribunal que Bornan, empresa que es va constituir poc temps abans de presentar-se al concurs, «no ha acreditat els requisits de capacitat i solvència dins del termini de presentació de les proposicions», per la qual cosa va sol·licitar «s’anul·li la resolució d’adjudicació del contracte i s’ordeni l’exclusió de l’empresa Bornan i la consegüent adjudicació del contracte a l’empresa recurrent».El 13 de desembre passat, el jutge del cas va acordar «desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per Microplus Informática per l’adjudicació del contracte tramitat per la Fundació Tarragona 2017». El jutge va decretar la «suspensió automàtica de l’adjudicació» i va declarar que «no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 47.5 del TRLCSP».El conseller comissionat dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, va dir que el jutge «ens ha donat la raó, perquè ha considerat que el procediment que es va dur a terme va ser l’adequat, que estava ben fet i, per tant, ha desestimat el recurs» presentat per Microplus Informática.