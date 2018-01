Denuncien les pintades a la zona del Mercat

Els tarragonins porten mesos queixant-se a l’Ajuntament

Actualitzada 21/01/2018 a les 13:21

La recuperada zona del Mercat Central esta sent víctima del vandalisme. Els tarragonins porten mesos denunciant, a través de l’aplicació «Epp Tarragona!», diverses pintades però es queixen de què no fan res per netejar-ho. Aquesta App es va crear per denunciar qualsevol tema relacionat amb la ciutat.