Un detingut per un presumpte intent d'agressió sexual a un menor a Segur de Calafell

Uns ciutadans han donat l'avís a una patrulla de la policia local en detectar una actitud sospitosa

Actualitzada 20/01/2018 a les 16:24

Un home ha estat detingut com a presumpte autor d'un intent d'agressió sexual a un menor a Segur de Calafell. Segons ha confirmat l'Ajuntament de Calafell, els fets han passat aquest dissabte al voltant de la una del migdia al centre del municipi, quan diversos vianants han vist que un adult s'estava emportant un noi menor d'edat d'una forma que han considerat sospitosa. Aleshores, han alertat una patrulla de la policia local que hi havia a la zona, i se n'ha activat una altra. Els agents han acabat detenint l'home i s'estan instruint diligències per aquests fets. El menor està sent atès amb el suport d'un equip de psicòlegs.