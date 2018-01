Mor un conductor en sortir-se de la carretera

Les assistències mèdiques no han pogut fer res per salvar-lo

Un conductor, de 63 anys i veí de Miami Platja, ha mort aquest matí després que el seu turisme ha sortís de la via a l’A-7 a l’altura de Mont-roig, en sentit Nord. El vehicle ha donat diverses voltes de campana en sortir de la carretera i el conductor ha perdut la vida a l'instant. L’accident ha tingut lloc al quilòmetre 1.130 i fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una ambulància i un helicòpter del SEM que no han pogut fer res per salvar-lo. Dins el turisme tan sols viatjava el conductor i no s’ha vist afectat cap altre cotxe.