Salou en el 'top 10' de les destinacions nacionals més buscades per Internet, segons un estudi

Encara que el preu segueix sent un condicionant clau a l'hora de viatjar, els viatgers volen cada vegada més tenir llibertat i flexibilitat

Actualitzada 19/01/2018 a les 10:18

Salou es situa en el top 10 de les destinacions més buscades pels espanyols per allotjar-se en hotels, segons el IV Estudi de Comparació on-line cap a l’estalvi Intel.ligent que ha realitzat el comparador web Rasteator amb motiu de la celebració de FITUR 2018.Entre les 100 destinacions més demandades, 85 són nacionals. Entre les deu primeres es troba la Capital de la Costa Daurada: Salou. L'ordre de les ciutats més buscades és Madrid, Benidorm, Barcelona, Gran Canaria, València, Sevilla, Tenerife, Málaga, Salou i Granada.A més, les destinacions nacionals se situen al capdavant dels vols més buscats pels espanyols a nivell global, amb Madrid i Barcelona liderant el rànquing, seguits per Londres, Tenerife i París.El 52,3% dels enquestats en l'estudi assegura que en viatjar prefereix fer-ho a ciutats o ambients urbans, i un 52% prefereix anar a la platja. Per la seva banda, les destinacions rurals se situen com els predilectes pel 37,2% dels espanyols.Encara que el preu segueix sent un condicionant clau a l'hora de viatjar, els viatgers volen serveis adaptats a les seves necessitats i una personalització cada vegada més, que els permetin tenir més llibertat i flexibilitat segons conclouen. Internet continua sent un recurs indispensable a totes les fases del viatge. La connectivitat resulta també fonamental per compartir amb la comunitat l'experiència de viatge.