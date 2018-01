Les exportacions marquen un nou rècord històric a Tarragona

Aquestes van crèixer un 21,7% entre els mesos de gener i novembre del 2017 a tota la demarcació

Actualitzada 19/01/2018 a les 17:06

Balança comercial negativa

Les exportacions van créixer un 21,7% a la demarcació de Tarragona entre els mesos de gener i novembre de l’any passat, arribant als 7.914,7 MEUR. A l’espera de tancar l’any, aquest volum suposa un rècord històric, atès que ja supera els 7.269 MEUR assolits durant tot el 2016. Els productes químics (2.544 MEUR) i els energètics (1.741 MEUR) van concentrar durant aquest període més de la meitat de les vendes a l’exterior. Com és habitual, la Unió Europea va acaparar les vendes, amb França, Itàlia, Alemanya i Portugal al capdavant. Malgrat això, els Estats Units es van situar com el cinquè principal mercat d’exportació de les companyies del territori.Les exportacions tarragonines segueixen a l’alça i al novembre van créixer un 17,3% en relació al mateix mes del 2016, situant-se en els 827,8 MEUR. En l’acumulat dels primers onze mesos de l’any, el volum de vendes a l’exterior va superar el registrat durant tot l’any 2016, segons les dades fetes públiques pel Ministeri d’Economia. La demarcació de Tarragona va realitzar el 3,1% de les exportacions de l’estat espanyol.Els productes químics van sumar exportacions per valor de 2.544,3 MEUR, el 32,1% del total, i van registrar un creixement interanual del 3,9%. Per la seva banda, els productes energètics van representar el 22% de les exportacions, amb un import de 1.741,5 MEUR -un 110% més-.En concret, el rànquing l’encapçalen els combustibles i olis minerals, amb vendes per valor de 1.730,27 MEUR, i les matèries i manufactures plàstiques amb un muntant de 1.530,8 MEUR. A més distància apareixen els aparells i material elèctric -632,69 MEUR-; joguines, jocs i articles esportius -455,94 MEUR-; màquines i aparells mecànics -363,87 MEUR; altres productes químics -320,59 MEUR-; productes químics orgànics -275,21 MEUR-; olis essencials i perfumeria -257,79 MEUR- i vehicles automòbils i tractors -200 MEUR-.Pel que fa als països de destinació de les exportacions, França va ser el principal comprador entre gener i novembre, per un import de 1.349 MEUR, seguit d’Itàlia (891 MEUR), Alemanya (780,2 MEUR); Portugal (631,4 MEUR); els Estats Units (533,56 MEUR); els Països Baixos (510,6 MEUR); el Regne Unit (492,48 MEUR); el Marroc (425,6), Grècia (350,7) i Bèlgica (279,4). Turquia, Polònia, Gibraltar i la Xina, en aquest últim cas amb unes vendes de 63,5 MEUR, van ser altres mercats estrangers destacats.A l’altra cara de la moneda, durant els primers onze mesos de l’any, les comarques del Camp i l’Ebre van fer importacions per un import d'11.641 MEUR, un 27% més. Això suposa que la demarcació va eixamplar en un 40% el seu dèficit comercial, fins als 3.726,6 MEUR.En concret, la compra de productes químics va suposar 2.092,7 MEUR, un 8% del total i un 10,3% més que l’any anterior. Pel que fa als energètics, la factura es va enfilar fins els 4.307,4 MEUR, un 67,7% més, fins a representar un 37% del total de les compres de la demarcació a l’exterior.