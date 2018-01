«Les entrades de Tarragona 2018 estaran a la venda al març a preus populars»

La cerimònia d’inauguració al Nou Estadi la farà l’empresa que ja va organitzar la del Campionat del Món de Natació de Barcelona

Actualitzada 18/01/2018 a les 19:53

—Al mes de març ja estaran a la venda i amb preus molt populars. Volem omplir les grades dels recintes esportius i que ningú pugui quedar-se fora pel preu de les entrades. També volem que els elements de marxandatge siguin assequibles.—A finals del pròxim mes de febrer. No els hem posat abans perquè hem tingut una tardor molt polititzada i així ho vam creure convenient. Ens hem reservat aquest cartutx, que és molt potent. Farem performances al carrer per presentar-los.—A la primavera es faran activitats al carrer per fomentar la pràctica de l’esport i els hàbits saludables. Farem dues o tres activitats a totes les seus, en col·laboració amb els clubs.—Totes les obres estan acabades, menys el pavelló i la piscina de cinquanta metres, a Tarragona, i el pavelló d’hoquei del Vendrell, que cal millorar, i les obres del qual, pressupostades en un milió d’euros, van començar la setmana passada. La setmana vinent, aprofitant la visita del ministre d’Esports, Íñigo Méndez de Vigo, inaugurarem de manera oficial les reformes que s’han fet al Nou Estadi i al seu voltant, com l’eliminació de l’antiga circumval·lació, que ha canviat la fisonomia de la Vall de l’Arrabassada.—Aquests projectes estaran finalitzats i s’hauran posat en marxa abans dels Jocs. Totes les obres es troben a la recta final i es compliran els objectius de posar al dia totes les instal·lacions existents, algunes de les quals estaven obsoletes com el pavelló de Vila–seca, construït el 1986 i en el que s’han invertit tres milions d’euros.—O es fa ara, o no es farà. Ens arriben moltes propostes d’entitats que volen dur a terme activitats al carrer per animar la gent. També, d’escoles que volen visitar l’Anella Mediterrània. En qüestió d’unes setmanes, els Jocs seran més visibles.—La relació és bona i els alcaldes Hereu, Trias i Colau sempre han col·laborat perquè els veuen com un projecte de país. La Diputació de Barcelona ha finançat obres de millores del canal olímpic de Castelldefels, que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992 i que ara tindrà una segona vida. La col·laboració amb el Reial Club de Polo és fantàstica i fa campanyes de promoció.—Ho està fent l’empresa Focus Events que, entre altres coses, va organitzar la inauguració del Campionat del Món de Natació que es va fer a Barcelona. Treballa en un projecte que sap que ha de ser l’aparador de Tarragona i dels Jocs al món, amb un missatge de fraternitat i de la importància de la multiculturalitat, amb el respecte a formes diferents d’entendre la vida o la religió, i també volem mostrar la cultura pròpia del territori, de Catalunya i d’Espanya, de com som.—Serà part del llegat que deixaran els Jocs. Tarragona tindrà un pavelló amb capacitat per a cinc mil persones i, per tant, es cobrirà un dèficit que tenia. També, una piscina de cinquanta metres, molt reivindicada pels clubs. A més, s’urbanitza l’espai que havia ocupat el barri de L’Esperança i hem fet un parc de 29 hectàrees amb les seves instal·lacions esportives. Aquests eren alguns dels objectius que es perseguien amb la celebració dels Jocs Mediterranis.—Sense cap mena de dubte. El 2018 serà l’any de la collita, després un camí llarg i complicat. Ha valgut la pena. El llegat que deixaran els Jocs serà importantíssim. A més, s’han implicat molts ciutadans per participar-hi d’una manera directa, com es demostra amb els 7.000 voluntaris que ja tenim.