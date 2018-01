La Generalitat haurà de pagar més d'1MEUR a l'Ajuntament de Tarragona per ajuts endarrerits per les llars d'infants

El TSJC estima que el Govern ha d'abonar els 1.300 euros per alumne de 0 a 3 anys que no va aportar entre els cursos 2012 i 2015

Actualitzada 19/01/2018 a les 10:24

El Govern haurà de pagar a l'Ajuntament de Tarragona 1.038.790,93 euros per les subvencions de les llars d'infants de titularitat municipals, corresponents a tres cursos, entre els anys 2012 i 2015. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut que el consistori té el dret de rebre aquests ajuts de la Generalitat i resol que els ajuntaments que van recórrer tenen dret a rebre 1.300 euros per alumne de llar infantil, en relació als cursos escolars de 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. El regidor de d'Educació de Tarragona, Francesc Roca, ha assenyalat que l'etapa educativa de 0 a 3 anys és també «fonamental per a les oportunitats educatives i de futur dels infants» i ha celebrat que el TSJC reconegui «l'enorme esforç econòmic» que fan les administracions locals per atendre-la.