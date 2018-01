La fauna marina del nou espai didàctic del Museu del Port de Tarragona arriba a la Llotja

El projecte està en fase final i preveu que, d’entrada, només pugui ser visitat per escolars

El pròxim mes de març obrirà les portes un nou espai didàctic vinculat al Museu del Port, que estarà ubicat a la Llotja de Pescadors, al barri del Serrallo, ha informat l’Autoritat Portuària a aquesta redacció. La proposta es troba en la fase final de la seva execució i està pensada per a la visita d’escolars, tot i que no es descarta que també, més endavant, pugui estar a disposició de grups concertats.L’objectiu de la nova proposta formativa del Museu del Port és mostrar les espècies marítimes més habituals en el mar que banya la costa tarragonina. Per fer-les visibles, una empresa especialitzada en reproducció d’elements i restauració de patrimoni cultural i artístic està fent les diferents peces que formaran part d’un mural, del qual destacarà el fons marí que el suportarà.La responsable de la construcció de les diverses espècies que s’exposaran és MV Arte, empresa amb taller a Cabra del Camp, que fa uns mesos va rebre l’encàrrec de Còdol Educació, firma que participa en el disseny de l’espai que s’habilitarà a la Llotja de Pescadors. El projecte contempla la reproducció d’una trentena d’espècies marines que estaran representades per 45 individus, entre peixos, musclos i altres animals que es pesquen al litoral tarragoní.Dels diversos exemplars que formaran part del mural, destaquen tonyines de mida natural. No hi faltaran representacions de crancs, sardines, pops, llobarros o sípies, entre altres exemplars. El treball de MV Arte és espectacular, fins al punt que les diferents espècies que ha creat semblen reals. A més, estan posades amb uns fons que recreen espais marítims, com la sorra o les roques, en funció de l’hàbitat natural de cada una de les espècies representades. L’empresa cuida fins al més mínim detall, fins al punt que la pell, en la seva textura, és similar a la dels animals vius. A més, el treball realitzat ofereix autenticitat als exemplars que formaran part de l’espai didàctic que albergarà la Llotja de Pescadors.MV Arte va ser l’empresa que va posar color a l’estàtua d’August de Prima Porta que presideix el Passeig Arqueològic de Tarragona, que va ser presentada en una edició del festival de reconstrucció història Tarraco Viva. Els espectadors van poder veure com era en realitat una escultura que sempre s’havia vist blanca i que, en origen, desbordava policromia.La intervenció de MV Arte en l’espai didàctic del Museu del Port sorprendrà els estudiants que el visitin per la perfecció i precisió de la reproducció de la fauna marina del litoral de Tarragona.