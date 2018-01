L'Ajuntament de Tarragona donarà la llicència d'obres a Ikea al febrer

L’atorgament anirà de la mà de l’adjudicació de les obres del PP10 que començaran, previsiblement, a la primavera

Per començar, 3 mesos d’obres

L’Ajuntament de Tarragona donarà la llicència d’obres a la multinacional sueca Ikea el mes de febrer. L’atorgament anirà de la mà de l’adjudicació de les obres d’urbanització del PP10, condició sine qua non perquè la reconeguda empresa de mobles arribi a la ciutat. La llicència d’Ikea arribarà amb mesos de retard, perquè l’Ajuntament va anunciar que l’atorgaria el mes de setembre. Dijous, però, el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà, va explicar a aquest mitjà que «estem enllestint els tràmits i la llicència la donarem el mes vinent, junt amb l’adjudicació de les obres d’urbanització del PP10».La multinacional sueca s’establirà als terrenys ubicats entre l’autovia de Reus i l’Anella Mediterrània. Es tracta d’una superfície de 302.784 metres quadrats, dels quals 68.000 es destinaran a usos comercials i 30.829 a ús residencial i la construcció de 1.200 habitatges. Perquè arribi a Tarragona, aquesta superfície ha d’estar urbanitzada, en el que es coneix com el Pla Parcial d’Ikea, que s’adjudicarà també al febrer. «Estem a punt de lligar-ho», assegurava Milà.En pic s’adjudiquii la urbanització i Ikea rebi la llicència, començaran tres mesos d’obres amb l’objectiu d’«anivellar» la parcel·la on s’ubicarà el complex comercial, detallava Milà. Aquestes actuacions finalitzarien, previsiblement, a finals de primavera. Seria aleshores quan començarien les obres estrictament relacionades amb el complex d’Ikea i amb la urbanització dels terrenys. Ambdues actuacions es faran amb una «execució simultània». Milà avançava que les obres de l’establiment de la multinacional duraran un any, «segons ens han comunicat», deia el regidor d’Urbanisme.Per altra banda, les obres d’urbanització del polígon també durarien aproximadament aquest espai de temps. De fet, el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, Pau Pérez, explicava durant la presentació dels Pressupostos Municipals a finals de desembre que «les obres d’urbanització finalitzaran abans de l’estiu de 2019. Així doncs, tota la superfície estaria enllestida a l’estiu de l’any vinent.Les obres d’urbanització del PP10 tenen un cost d’1.350.009,33 euros i és l’única inversió que prové de recursos propis del consistori, tal com consta en els Pressupostos Municipals de 2018. A banda del complex comercial, al PP10 es construiran 1.200 habitatges, dels quals més de 300 seran de protecció pública. En aquesta zona on hi va haver el barri de la Esperanza s’operarà un canvi urbanístic radical, que segons Milà, «permetrà cohesionar la ciutat». Aquesta mesura ja la preveia el POUM del 1985, que contemplava la construcció d’un nou barri en aquesta zona del Ponent, en el que serà una intervenció relacionada directament amb l’Anella dels Jocs Mediterranis. La urbanització contempla, igualment, l’ampliació del Vial Tarradellas, que passarà de tenir dos carrils a quatre, i una avinguda, també de quatre carrils, que enllaçarà Bonavista amb el nou barri i que durà el nom de Josep Maria Recasens. Milà va anunciar que es modificarà l’actual traçat del carrer Riu Algar i que la Rambla de Ponent es convertirà en un dels principals accessos a l’espai de l’Anella Mediterrània.La multinacional sueca Ikea arribarà a la ciutat després de diversos retards en l’atorgament de la llicència d’obres. El nom de la reconeguda firma de mobles va començar a acostar-se a Tarragona fa aproximadament una dècada. No va ser fins al 2016 quan es va donar la primera data d’inici de les obres, que apuntava a l’abril d’aquell any. El periple, però, s’ha allargat fins aquest 2018. Així doncs, si les previsions de l’Ajuntament de Tarragona no són errònies, la ciutat disposarà d’aquest complex comercial l’estiu de l’any 2019.