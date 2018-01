Costa Cruceros guardona el Port i els integrants de Tarragona Cruise Port Costa Daurada

El president Josep Andreu i els representants de la taula institucional de creuers van recollir ahir el guardó en un acte celebrat a l’estand de Costa Daurada de FITUR

Actualitzada 19/01/2018 a les 15:08

El Port de Tarragona presenta les millor previsions per a la temporada 2018

Aposta de Costa Cruceros per Tarragona

El Port de Tarragona i els integrants de Tarragona Cruise Port Costa Daurada han rebut un reconeixement per part de Costa Cruceros España per la tasca realitzada durant la temporada 2017. El premi, atorgat en un acte a l’estand de la Costa Daurada de FITUR, vol posar en valor el treball i col·laboració del Port de Tarragona i Tarragona Cruise Port amb Costa Cruceros durant la primera temporada en què Tarragona ha operat com a port base de la companyia amb el vaixell neoRiviera.Els encarregats de recollir el guardó van ser el president del Port, Josep Andreu; l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; la presidenta del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona i regidora de Turisme i Pla Estratègic de l’Ajuntament, Inmaculada Rodríguez; la regidora de Turisme i Comerç de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Caelles, i la directora tècnica del Patronat de Turisme Costa Daurada, Marta Farrero.Tarragona Cruise Port Costa Daurada està liderada pel Port de Tarragona i en formen també el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Daurada, el Patronat Municipal de Turisme de Reus, les cambres de comerç de Reus i Tarragona, la Federació Empresarial d’Hoteleria i Turisme de Tarragona i PortAventura. L’aposta del pels creuers va començar l’any 2013, quan es va formar la taula institucional de creuers amb una funció bàsica: consolidar el Port de Tarragona com a destinació de creuers i treballar de manera conjunta per promocionar el territori.El Port de Tarragona està present a FITUR durant dos dies, dijous i divendres, i té programades diverses reunions amb touroperadors i navilieres.La temporada 2018 es presenta com un any de consolidació de l’aposta pel creuers per part del Port de Tarragona. Les previsions per a aquest any 2018 situen les xifres en 55 creuers, el que suposa un increment del 49% respecte l’any 2017, i 80.000 passatgers, el que implicaria un augment del 56%.Cal recordar que la passada temporada va obtenir molt bons resultats, amb xifres que van superar les expectatives fixades, i va batre rècord amb 51.390 creueristes, el que suposa un increment del 284% respecte la temporada de 2016. Pel que fa al nombre de creuers, el 2017 van fer escala a Tarragona 37 embarcacions, davant les 22 de 2016. Aquests més de 51.000 creueristes, dels que 37.000 van ser de trànsit i 14.000 de port base, van generar un impacte econòmic de 3,9 milions d’euros en el territori.Les bones previsions pel 2018 es deuen, en bona part, al fet que la naviliera Costa Cruceros, que té Tarragona com a port base, ha decidit canviar el creuer d’enguany, el Costa neoRiviera, amb capacitat per a uns 1.700 passatgers, pel Costa Victoria, que pot allotjar uns 2.300 passatgers, el que suposarà un increment dels passatgers que arribaran al Port de la ciutat.