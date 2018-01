Torna el Concert de Carnaval de Tarragona amb La Pegatina com a cap de cartell

L’esdeveniment tindrà lloc a la TAP i també hi actuaran Dijeila, Cris&Petes i DjOGT

Actualitzada 18/01/2018 a les 13:25

Tarragona recupera enguany el Concert de Carnaval, que se celebrarà el proper 9 de febrer a la Tarraco Arena Plaça (TAP). L’esdeveniment, que la ciutat havia perdut en els darrers anys, tindrà com a protagonista el grup La Pegatina, que s'avançarà a l’inici de la seva nova gira internacional i a l’estrena del seu disc actuant Tarragona. Completaran el cartell els dj’s del Camp de Tarragona Djeila, DjOGT i Cris&Petes. La festa popular es recupera gràcies a la iniciativa de la Cooperativa Combinats, que vol reunir tots els ‘comparseros’ i amants del Carnaval del Camp de Tarragona en aquest esdeveniment.Les entrades anticipades ja estan a la venda a través de la plataforma particpo.cat. A partir de divendres 19 de gener es podran adquirir a les botigues El Lloro (Tarragona), Bat a Bat (Reus) i El Safareig (Valls). Les entrades anticipades tindran un preu de 15 euros (entrada gratuïta per als menors fins els 12 anys), mentre que el mateix dia del concert es podran adquirir a les taquilles de la TAP per 18 euros. Cal recordar que els menors de 16 anys hauran d’accedir acompanyats d’un adult.També hi haurà diverses foodtrucks que permetran sopar abans de que arrenqui i durant tot el concert. Sota la iniciativa #Ungotperfestes, es farà servir el got reutilitzable dins el recinte i l’organització recomana portar-lo de casa.