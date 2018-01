Les inversions s'allunyen de la Part Alta de Tarragona tot i l'aixecament de la moratòria

L’alcalde assegura que s’ha de trobar «consens» però segueix el desconeixement sobre l’otorgament de llicències al nucli antic

L’excepció que confirma la regla

El 23 de desembre de 2016, el plenari municipal de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar la moratòria de llicències per usos de restauració, recreatius, musicals i d’oci a la Part Alta de la ciutat. Tenia una durada d’un any i, per tant, la moratòria es va aixecar dies abans d’acabar el 2017. Fa un mes, per tant, que ha acabat la veda. Però el desconeixement sobre què passarà i la poca confiança dels inversors amb l’Ajuntament provoca que el mercat de compra-venda i lloguer de locals comercials segueixi aturat. Així ho asseguren propietaris i immobiliàries. Destaquen que les trucades d’interessats arriben a comptagotes i que la moratòria aplicada el 2016 allunya tota possibilitat de negoci.La moratòria de llicències d’usos de restauració, recreatius, musicals i d’oci a la Part Alta de Tarragona va arribar després d’una onada de crítiques per la massificació de terrasses i els problemes amb el soroll. El Plenari Municipal va aprovar aquesta mesura el 23 de desembre de 2016 i, cinc dies després, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.Així doncs, el 28 de desembre de 2017 aquesta moratòria va quedar suspesa. Els grups municipals no van tractar la temàtica en el darrer plenari de l’any i, per tant, demanar llicències torna a ser possible, encara que ningú no sap com actuarà el consistori a partir d’ara. «S’ha d’estudiar i arribar a un consens, entre totes les entitats, per decidir si la Part Alta ha de tenir més establiments», expressava l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.Amb les paraules del batlle no queda clar si obrir bars i restaurants –no establiments d’oci nocturns, possibilitat que el proper plenari desdibuixarà amb una modificació del POUM– tornarà a ser possible. El que sí assegurava Ballesteros és que «no ens precipitarem». Però propietaris i immobiliàries segueixen patint els efectes de la moratòria. «Només he rebut una trucada des del mes d’abril. Aquí no s’ha mogut res», assegurava el propietari d’un local comercial del carrer Trinquet Vell, Antón Alesà. El mateix afegia que «la moratòria va eliminar els interessos econòmics i inversors» i es mostrava esperançat de cara als propers mesos: «Esperem que l’aixecament de la suspensió reactivi el mercat».Des de Finques Villa Tarraco, Manel Fernández explicava que «hem rebut dues trucades des de l’estiu». L’immobiliària compta amb dos locals comercials, un a la venda i un per llogar, al nucli antic. «No hem vist evolució positiva», deia, i afegia que «des de l’estiu cap aquí tot s’ha aturat moltíssim». I sobre les informacions que l’Ajuntament els ha fet arribar en matèria de llicències, Fernández detallava que «ens han dit que continuen treballant, que la moratòria s’ha aixecat, però que cal presentar un projecte en ferm de cada local per estudiar si ens donen llicència o no». I això, segons diu, «dificulta que arribin inversors».Entre l’aturada generalitzada del mercat inversor a la Part Alta, només un propietari ha vist com l’aixecament de la moratòria ha tingut efectes positius. Es tracta de Jean Segovia, amo del número 4 del carrer Major. Es tracta d’un establiment amb tradició en el món de la restauració que ha acollit marques com La Tagliatella, però ara fa gairebé dos anys que està buit. Segons explicava Segovia, «des que es va aixecar la moratòria he rebut dues trucades cada dia». De fet, aquesta mateixa setmana ha tingut dues visites d’inversors per conèixer els detalls de l’establiment.Tot i això, Segovia assegurava que «el desconeixement sobre què passarà segueix afectant als interessats, que es pregunten si la suspensió tornarà». Caldrà esperar les decisions polítiques de l’equip de govern per saber què passarà amb les llicències per bars i restaurants a la Part Alta. El que està assegurat és que no obriran ni bars ni discoteques.