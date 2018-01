La IAAF homologa la pista de Campclar per proves internacionals

El ministre Méndez de Vigo visitarà les obres de reformes fetes al Nou Estadi el pròxim dimarts

Actualitzada 17/01/2018 a les 20:38

La Federació Internacional d’Atletisme (IAAF) ha emès el certificat en el qual informa que la remodelada pista de Campclar ha estat homologada i podrà acollir proves de caràcter internacional, després que el passat mes de setembre ja ho fes la Reial Federació Espanyola d’Atletisme. Per altra banda, el ministre d’Educació, Cultura i Esports del govern de l’Estat, Íñigo Méndez de Vigo, es desplaçarà el pròxim dimarts a Tarragona per visitar la reforma que s’ha fet al Nou Estadi –seu de la inauguració i la clausura dels Jocs Mediterranis– i les obres de construcció de la piscina de 50 metres, actualment en marxa. Méndez de Vigo participarà, també, en reunions on es tractaran aspectes organitzatius i de l’àmbit cultural relacionats amb els Jocs.Cal recordar que el Nou Estadi ha patit reformes en els darrers mesos que han afectat a diversos àmbits, de manera especial en la zona de Tribuna, per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals dels aficionats, a més de modernitzar el seu aspecte estètic.El conseller comissionat de Tarragona 2018, Javier Villamayor, va manifestar dimecres, en relació a l’homologació de la pista de Campclar, que «aquesta certificació era indispensable per la celebració de les proves d’atletisme del Jocs Mediterranis del pròxim estiu» i va subratllar que «és la primera instal·lació esportiva amb certificat internacional de la nostra ciutat». «A partir d’ara ­–va afegir–, el nou estadi d’atletisme forma part del grup selecte d’instal·lacions atlètiques en l’àmbit mundial».Amb la recepció del comunicat que ratifica l’homologació, «Tarragona podrà organitzar qualsevol esdeveniment nacional i internacional de competicions atlètiques», va dir Villamayor.Per la seva banda, la consellera d’Esports, Elisa Vedrina, va remarcar que «el gran lluïment internacional arribarà amb els Jocs Mediterranis, però la instal·lació està en funcionament des del mes d’octubre, gràcies a l’esforç del Patronat Municipal d’Esports per tal que els clubs i esportistes de Tarragona poguessin tornar a entrenar i competir a la nostra ciutat», després de fer-ho en altres indrets durant els mesos que van durar les obres de reforma de l’estadi.L’homologació de la pista de Campclar «permet fer un salt qualitatiu per als entrenaments de les joves promeses de l’atletisme», va indicar Vedruna, qui també va dir que «és un pas endavant per consolidar Tarragona com a destinació esportiva i, més concretament, d’atletisme».Els treballs efectuats a l’estadi d’atletisme han consistit en una remodelació integral que ha permès refer la pista, la graderia i els serveis auxiliars. Les millores tècniques que han fet possible aquesta certificació per part de la IAAF són la recta coberta de 80 metres, la nova torre del cronometratge electrònic i el cablejat intern, la sala mèdica, les noves torres d’il·luminació, les grades fitxes per a més d’un miler d’espectadors i la possibilitat de disputar curses de velocitat a la contra recta, entre altres aspectes que ha tingut en compte la Federació Internacional.Cal assenyalar que la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, en l’informe que va trametre a la Federació Internacional, va fer constar aquestes millores i els requisits necessaris per rebre el certificat IAAF B.La pista d’atletisme de Campclar està operativa des del 2 d’octubre de l’any passat. Les obres de millora han tingut un cost aproximat de tres milions d’euros i han estat finançades per la Diputació de Tarragona i el Consell Superior d’Esports.L’estadi de Campclar va ser inaugurat en època de l’alcalde Josep Maria Recasens. El passi dels anys el va anant degradant, tot i petites reformes que es van fer.