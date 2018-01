La 2a edició de la convenció Starraco Wars ja té data

L’esdeveniment ha estat nominat a «millor esdeveniment 2017» en els 'Premios Star Wars España'

Starraco Wars, la convenció dedicada a la saga Star Wars que es va dur a terme el passat desembre a Tarragona, ja ha fixat la data per la segona edició. Davant de l’èxit de l’esdeveniment, l’ Associació Star Wars de les Terres de l’Ebre R2-T4, impulsora de la iniciativa, ha decidit tornar a programar l’esdeveniment pels dies 1 i 2 de desembre de 2018. L’organització mantindrà la voluntat benèfica de l’esdeveniment, tot i que encara no s’ha escollit les associacions beneficiàries per aquest 2018.Cal destacar que l’edeveniment, realitzat a Tarragona els passats 2 i 3 de desembre, ha estat escollit candidat al millor esdeveniment del 2017 per la pàgina de facebook Premios Star Wars España. La seva nominació és un gran èxit ja que es tracta d’una primera edició. Starraco Wars competeix amb 12 esdeveniments més, alguns d’ells amb més edicions i molt populars en el món dels seguidors de la saga. Dins la pàgina s’han obert 18 categories de premis que es poden votar fins el proper 21 de gener.Les jornades dedicades a Star Wars realitzades a Tarragona van tenir una gran acollida. En dos dies van passar per la convenció feta a Tarragona més de 4.000 persones seguidores de la saga galàctica. El Palau Firal i de Congressos va omplir els més de 10.000m2 amb activitats, curses de drons, tallers, exposicions, conferències, espais de venda de productes i molts personatges. L’organització vol convertir l’acte en una cita anual.