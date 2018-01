L'Ajuntament de Tarragona aprova el carril bici que unirà el Miracle i l'Arrabassada

El projecte està vinculat a la reforma del passeig Marítim i l’apertura de la passarel·la de vianants de Baixada de Toro

Actualitzada 17/01/2018 a les 20:06

El calendari

La nova imatge que veuen ciclistes i patinadors al Moll de Costa

L’Ajuntament de Tarragona ha fet pública l’aprovació definitiva del projecte de construcció d’un carril bici que unirà les platges del Miracle i Arrabassada. El pressupost ascendeix a 224.359 euros i la previsió és que pugui ser estrenat en les darreres setmanes de la pròxima primavera. Aquesta actuació urbanística implicarà la connexió del nou carril amb l’existent a l’escullera i al Moll de Costa, un cop es dugui a terme la reforma del passeig Marítim, aprofitant la instal·lació de la passarel·la que facilitarà l’accés a peu de vianants des de la Baixada de Toro fins al mar.La intenció de l’Autoritat Portuària és que la nova infraestructura –que finança– pugui ser utilitzada pels ciutadans la pròxima primavera. No serà fins llavors que comencin les obres de reforma del passeig. La setmana passada es va col·locar el darrer dels dotze trams de què consta i ara només queda posar els elements que formen part de la passarel·la i els ascensors que estaran ubicats al passeig Marítim.La construcció d’un carril bici entre el Miracle i l’Arrabassada comportarà canvis en la circulació de tràfic rodat, ja que el passeig Rafael Casanova passarà a ser d’un únic sentit, en aquest cas, ascendent, per la qual cosa els vehicles només podran dirigir-se des de la segona de les platges citades fins al Fortí de Sant Jordi. El canvi es produirà quan s’hagi executat el projecte de construcció del carril bici. La mesura persegueix millorar la seguretat de les persones que, en un nombre elevat, es desplacen pel passeig Rafael Casanova a peu o en bicicleta aprofitant la proximitat del mar, i obligarà a establir una nova regulació viària en tota la zona del voltant. A més, el projecte preveu que els vehicles que circulin per aquesta via només ho puguin fer a una velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora.El conjunt de canvis que afectaran el litoral costaner urbà de Tarragona començarà a traduir-se en elements efectius a finals de la primavera, i es completarà en el tram final del 2018 o en les primeres setmanes del 2019, segons el calendari previst. La profunda reforma a la qual serà sotmès el passeig marítim, entre la plataforma del Miracle i la rotonda localitzada en les proximitats del Port Esportiu, tindrà una durada d’aproximadament 8 mesos i el pressupost de les obres ascendeix a més d’1,2 milions d’euros.Amb aquesta intervenció, el carril bici guanyarà diversos quilòmetres, que s’afegiran als existents en el barri del Serrallo i l’escullera –fins al Far de la Banya–. Aquesta intervenció està vinculada a la proposta de l’Ajuntament de Tarragona d’apropar la ciutat al mar.Des de fa uns dies, els ciclistes i patinadors que es desplacen pel carril habilitat per a ells al Moll de Costa, al barri mariner del Serrallo, han comprovat la novetat que ha introduït l’Autoritat Portuària. El carril que discorre a pocs metres dels tinglados ha estat pintat de color vermell intens, que destaca de forma significativa. L’anterior color era el gris, molt similar a l’asfalt de la via per on circulen els vehicles a motor. El Port ha informat aquesta redacció que el fet de canviar el color del carril obeeix a l’objectiu d’unificar la imatge i donar continuïtat amb el carril específic que està localitzat a l’escullera, també de color vermell, a la zona coneguda com a K-O. El nou color resulta més atractiu i convida a ciclistes i patinadors a utilitzar el carril en els seus desplaçaments, ja que, fins i tot, transmet la sensació de més seguretat.