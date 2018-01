El Carnaval de Tarragona estrena nous escenaris a la ciutat

Més d'un centenar d'actes tradicionals i emblemàtics tindran lloc del 2 al 13 del febrer

Arriben els dies de Carnaval que aquest any se celebrarà del 2 al 13 de febrer. L’Ajuntament i la Comissió de Carnaval han preparat un programa d’actes per gaudir d’una de les festes més populars arreu del món. Seran prop d’un centenar d’actes que inclouen, des dels actes més tradicionals i emblemàtics, a les propostes d’entitats i iniciatives privades.El regnat del Rei Carnestoltes XXXVII (Hector Lopez) i la Concubina XXVI (Yulán Serrano), de les comparses Sinhus Sport i Colours Fantasy respectivament, arrencarà el dia 2 de febrer amb l’espectacle #DPUTUCOOL de la companyia The Chanclettes, que celebren els seus 20 anys dalt dels escenaris. D’aquesta manera, s’estrena una de les principals novetats del Carnaval d’enguany, s’obre el Teatre Tarragona a la festa de la disbauxa i la irreverència amb l’espectacle d’aquesta companyia que presenta un cabaret contemporani que fa un retrat hilarant de la societat actual.Una altra de les novetats també tindrà el seu tret de sortida mateix dia 2 i és la programació carnavalesca que ha preparat el Mercat Central. L’emblemàtic equipament presenta propostes que inclouen des d’un certamen de cuina Avui cuino jo per triar la millor recepta de Carnaval, el concurs perquè els paradistes guarneixin les seves parades 'Vivim el Carnaval' i d’altres propostes destinades a gaudir de la festa i promoure el Mercat i el seu entorn com a punt de trobada i de dinamisme de la ciutat. També s’estrena una nova iniciativa 'Carnaval 3R’s. Reduir, Reutilitzar i Reciclar”'. Es tracta d’una campanya de recollida de roba i teixits que la cooperativa Roba Amiga rebrà i recuperarà dins la seva tasca d’inserció i integració sociolaboral.Els actes més tradicionals i emblemàtics començaran el dimarts 6 a la plaça de la Font amb el Bastiment de la Bóta i la presentació del Ninot i la Ninota. L’endemà, dimecres, el Rei i la Concubina prendran el comandament de la ciutat i ho faran, com a novetat, des de dalt de les escales del Pla de la Seu per encaminar-se cap al consistori on rebran la vara i es dirigiran als tarragonins i tarragonines per marcar l’inici del seu regnat de festa i disbauxa.La Disfressa d’Or es consolida a la TAP com l’acte més multitudinari, és el torn de les comparses per lluir les seves millors gales. El cantant de Pepet i Marieta, Josep Bordas, ha acceptat el repte i entre actuació i actuació de les comparses elaborarà una cançó de Carnaval amb la complicitat del públic i un Ukelele. La gala es podrà tornar a veure per Tac12 durant tot el cap de setmana.Aquest any, la nit pren protagonisme i divendres i dissabte hi haurà festa i gresca a la TAP. El divendres s’estrena La Festa de Carnaval del Camp de Tarragona amb Cris&Petes, La Pegatina, DIJEILA i DJ OGT, una nit de rumba i mestissatge. I el dissabte, a les 23:30h, després de la Rua de l’Artesania, començarà 'La Revetlla de Carnaval' amb un vell conegut del carnaval tarragoní, Chico Malo, que ha posat música a actes tan concorreguts com la Baixada del Pajaritu i la Watermelon Pool.La Rua de l’Artesania manté el nou recorregut que ja va fer l’any passat, sortint de l'avinguda Ramón y Cajal i enfilant cap al carrer Rovira i Virgili per finalitzar a l'avinguda Catalunya, a les portes de la URV. «La decisió es va posar en pràctica amb èxit l’any passat, ja que facilita la mobilitat al centre de la ciutat i, al mateix temps, permet a les comparses augmentar el lluïment de les seves actuacions» segons informa l'Ajuntament.S’incorpora una novetat a la rua de Lluïment, avançant-la una hora, començarà a les 6 de la tarda i així es facilita l’assistència del públic familiar. Finalment, l’enterrament del rei Carnestoltes recupera el foc en el recorregut des de la plaça de les Cols fins a la plaça de la Font, les comparses del dol aniran acompanyades de carretilles i surtidors.El cartellEl cartell de Carnaval d’aquest any és de l’il·lustrador tarragoní Hugo Prades. Tal com ell mateix explica: «està inspirat amb un pardal que vaig veure a una excursió pel riu Gaià, estava sobre un pal i va estar una bona estona sobre, vaig recordar la imatge i fent els esbossos pel cartell tot em va encaixar. La composició dels altres elements van sortir fàcilment, al mar hi ha sardines i Tarragona al fons com skyline, després em vaig adonar que sembla que tot estigui sota els efectes d'un terratrèmol... És que Tarragona balla i la festa està a punt de començar.»Hugo Prades, nascut a Tarragona a l'any 1968, inicia la seva trajectòria als anys 80, decorant sales de fetes. Ha treballat com a caricaturista a Port Aventura i ha publicat a Mortadelo, Makoki i Zona 84. També ha il·lustrat llibres infantils, les rutes de castells del baix Gaià i monuments del Patrimoni de Tarragona, entre d’altres ha il·lustrat el llibre «A peu per Tàrraco». És cofundador de la setmana del còmic de Tarragona.