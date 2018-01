«Volem que ens equilibrin el sou amb l'augment de l'IPC»

Mig centenar de treballadors del Sector de Neteja d’Edificis i Locals de Catalunya s'han concentrat a la plaça de la Font

Mig centenar de treballadors del Sector de Neteja d’Edificis i Locals de Catalunya s'ha concentrat aquest matí a la plaça de la Font de Tarragona per reivindicar una negociació immediata del conveni col·lectiu. Segons han assegurat els sindicats convocants, CCOO i UGT, les patronals segueixen mantenint la seva proposta de congelació salarial per aquest 2018 i es neguen a una negociació amb els treballadors. El secretari general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de l’UGT a la ciutat, Joan Moreno, ha assegurat que «només estem demanant que ens augmentin el sou un 1,2%, és a dir, la xifra de tancament de l’IPC, perquè fa quatre anys que tenim els salaris congelats».El conveni d’aquest sector afecta, a la província de Tarragona, a més de 4.000 persones, segons ha explicat el secretari general de CCOO a la ciutat, Vicente Moya. És per aquest motiu que, gairebé un centenar de treballadors de la Neteja, han arribat a la plaça de la Font armats amb banderes i amb ganes de fer soroll per «aconseguir negociar amb la patronal», deia Moya. Els treballadors han vist com en els darrers quatre anys el seu salari es congelava i se situava en els 1.003 euros de mitjana amb quaranta hores setmanals treballades. «Només estem reclamant un augment d’entre l’1,2 i el 2%, xifra de tancament de l’IPC», detallava Moreno, ha afegit que «les pretensions de la patronal estan a hores lluny de les nostres». Les empreses els estan oferint un augment del 0,25% i una nova congelació salarial, decisió que porten negociant des del mes de gener de l’any passat. «Fa un any que estem negociant el conveni, però la posició de la patronal no canvia. Tot són negatives i poques ganes de cedir», ha sentenciat.El proper 26 de gener, la taula negociadora tornarà a reunir-se, encara que els líders sindicals no mostraven gaires esperances. Per aquest motiu, Moya ha avançat que «els sindicats estem a l’ofensiva» i que, per tant, les reivindicacions dels treballadors continuaran si el conveni no ha canviat. «És important que ens mantinguem ferms en la negociació, però també que ens mobilitzem perquè la patronal vegi què demanem», ha conclòs Moya