Tarragona és durant tres dies capital catalana del canvi climàtic

La primera edició del Congrés Català de Dret Ambiental posa en evidència que Catalunya i Espanya van a ritmes diferents en aquesta matèria

Actualitzada 17/01/2018 a les 14:18

Tarragona acull d'aquest dimecres a divendres el 1r Congrés Català de Dret Ambiental amb la participació d'un centenar d'experts. El canvi climàtic centra la primera edició d'aquest congrés, impulsat des de la Universitat Rovira i Virgili. Durant el congrés, amb ponents d'alt nivell, des de geòlegs a biòlegs i físics, s'abordarà la qüestió del canvi climàtic des de molts aspectes, com ara transports, boscos, justícia ambiental, mitigació de les emissions, etc. A part de constatar que es tracta d'una prioritat a afrontar a nivell mundial, durant la sessió inaugural del congrés s'han posat de manifest els diferents ritmes de Catalunya i d'Espanya en relació a aquesta matèria i, especialment, sobre la legislació. Així, s'ha fet esment de la llei del canvi climàtic aprovada pel Parlament i tombada pel Tribunal Constitucional. El certamen, que neix amb voluntat de continuïtat, vol ser un espai de trobada entre l'acadèmia, les administracions, empreses i organitzacions socials, amb participació internacional.L'acadèmic Michel Prieur, considerat el pare del dret ambiental a França, és només un exemple d'un dels conferenciants en aquest congrés, organitzat pel Centre d'Estudis de Dret Ambiental (CEDAT), un centre de recerca i ensenyament superior vinculat a la Universitat Rovira i Virgili dedicat al dret ambiental en totes les seves facetes.«Volem iniciar una sèrie de congressos catalans que esperem que esdevinguin un espai de debat per debatre periòdicament els temes de medi ambient a Catalunya, i, en relació a aquest congrés, abordar diversos aspectes sobre el canvi climàtic, així com la llei aprovada pel Parlament», ha dit el director del CEDAT, Antoni Pigrau.Durant tres dies s'han organitzat nombroses conferències al Campus Catalunya de la URV. Aquest dimecres al matí, en la sessió inaugural, Pigrau ha remarcat que, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura mitjana de Catalunya de l'any passat va ser 0,5 graus superior a la mitjana climàtica del període del 1961 al 1990.«I la comunitat científica internacions adverteix de la necessitat de mantenir la temperatura global del planeta per sota de l'augment de 2 graus des de l'era preindustrial ; això requereix l'establiment de reduccions significatives en les messions de gasos d'efecte hivernacle», ha dit. En aquest context, Pigrau ha destacat la llei que el Parlament va aprovar al juliol.«Però lamentablement ha estat impugnada també davant del Tribunal Constitucional, pel govern espanyol, en aquesta dinàmica d'impugnacions gairebé automàtiques en què els interessos de la política partidista sembla que deixen en segon pla la necessitat apressant d'afrontar els problemes de les persones», ha etzibat el director del CEDAT.En la mateixa línia s'ha expressat la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà, deixant clar que l'ampli debat que va suposar la llei, en un procés llarg amb nombrosos agents implicats, no quedarà en va. «Malgrat la impugnació, estem totalment decidits a treballar en el seu desenvolupament; perquè la llei no és fet menor», ha declarat.De fet, una de les taules rodones del Congrés aprofundirà en la nova llei catalana, així com el debat del pacte nacional per a la transició energètica cap a un model de país que no depengui dels combustibles fòssils, que és l'«altra pedra angular», segons Subirà, centrarà una de les taules rodones del congrés. «I tot això demostra la maduresa de la societat catalana», ha afegit.En l'opinió de Subirà, cal superar tots aquests anys marcats per la «voluntarietat» i apostar per «elements vinculants», davant un fenomen climàtic que els experts titllen d'«urgent» i «inaplaçable». «Som favorables a acords voluntaris, però la voluntarietat ha de servir per anar més enllà, i com a Govern creiem que calen uns mínims obligatoris», ha dit.El contrast de la implicació de Catalunya, en comparació amb l'estat espanyol, en el tema del canvi climàtic -sense voler aprofitar les oportunitats de la descarbonització, segons Subirà-, i també l'anunci de Trump de retirar els Estats Units de l'Acord de París han ocupat bona part de la sessió inaugural d'aquest 1r congrés, titulat «El canvi climàtic: una mirada des de Catalunya».