El Pla de Xoc de Barris de Cs, en perill pel «silenci» de l'equip de govern tarragoní

PSC i PP van prometre engegar-lo amb el modificatiu de crèdit del mes de març, però encara no han definit les actuacions

Actualitzada 16/01/2018 a les 21:27

Els detalls del Pla

El Pla de Xoc de Barris. Aquesta era la moneda de canvi que l’equip de govern (PSC-PP) va prometre a Cs si s’abstenia en la votació dels pressupostos i, d’aquesta manera, s’aprovaven els comptes per l’any 2018. Teòricament, mitjançant el modificatiu de crèdit del mes de març i gràcies a la venda de patrimoni, el Pla havia d’engegar-se. Però tal com explicava ahir el portaveu del grup municipal de Cs, Rubén Viñuales, «hem tramès les actuacions previstes en el Pla a l’equip de govern i encara no ens han contestat». Falta un mes i mig per la data assenyalada, i el «silenci» de socialistes i populars fa pensar a Viñuales que «el Pla està en perill».Un pacte polític per «no bloquejar Tarragona i evitar deixar-la sense pressupostos». Així definia Viñuales el moviment de la formació taronja el passat 28 de desembre, quan es va abstenir en la votació dels Pressupostos Municipals de 2018 i va permetre, d’aquesta manera, la seva aprovació. Els comptes, xifrats en 166 milions d’euros, destaquen perquè un 80,9% de les inversions depenen de la venda de patrimoni. A canvi d’aquesta abstenció, PSC i PP van prometre a Cs engegar, el mes de març, el Pla de Xoc de Barris. Una proposta dels liberals encarada a «dignificar i millorar» la situació dels barris tarragonins. De fet, Viñuales ja alertava el 2016 que calia dur a terme el Pla. «És molt preocupant com estan els barris», assenyalava ahir.Tan sols falta un mes i mig perquè arribi el març, però ni socialistes ni populars s’han posat en contacte amb Cs per començar a teixir el Pla de Xoc de Barris. «Nosaltres els hem enviat les actuacions que tenim planejades, però no hem rebut cap resposta», explicava ahir a aquest mitjà. Aquest «silenci» preocupa a Viñuales, qui assegurava que «si el març no han complert la seva promesa, haurem de sortir a denunciar-ho». En cas que això succeís, l’equip de govern perdria un possible soci de cara als propers mesos. Perquè tal com deia Viñuales, «a mi m’enganyen una vegada, però dues no». Cal recordar que PSC i PP van perdre el suport d’Units per Avançar després dels fets de l’1 d’octubre. Des d’aleshores, governen en minoria.El Pla de Xoc de Barris elaborat per Cs preveu dues actuacions, «les més urgents i importants», per a cada barri de la ciutat. A la Móra-Tamarit, s’ha proposat la construcció d’un nou centre cívic. A Boscos-Monnars, augmentar els recursos en prevenció d’incendis i també la vigilància. La seguretat és una opció que també s’ha planificat per Sant Salvador, que guanyaria presència policial, a més d’accessibilitat per a les persones en cadira de rodes. A la Floresta, es proposa la millora de l’enllumenat i l’arranjament del pàrquing del camp de futbol. A la Part Baixa, s’ubicaria un centre social «adequat» pels sense llar, a més de millorar l’enllumenat i la neteja. El camí de l’Ermita de la Salut s’arranjaria i es netejaria a la Vall de l’Arrabassada i, a la Part Alta, augmentaria la presència policial i es cercaria una solució per la problemàtica del soroll.A Sant Pere i Sant Pau, Cs vol dignificar i il·luminar el parc de la Sardana i la plaça Catalunya. Al centre, la formació taronja proposa obrir a la ciutadania el Banc d’Espanya i col·locar papereres al voltant del Mercat Central. Al Serrallo, se soterrarien els cables de llum i telefonia i es netejaria el barri. I a Ponent, s’augmentaria la seguretat, es dignificarien parcs i jardins, es milloraria la neteja i es farien actuacions concretes com la manca d’il·luminació entre els blocs 11 i 13 d’Icomar o la retirada del tòtem publicitari de Parc Riu Clar.Segons detallava Viñuales, Cs ha xifrat la despesa d’aquest Pla en 8 milions d’euros durant quatre anys. O dit d’altra manera, 2 milions d’euros cada any. Caldrà esperar per saber si, finalment, es durà a terme.