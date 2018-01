El Centre d'Art de Tarragona arrenca aquest divendres en una «nova etapa» cultural

El Tinglado 2 serà la «seu física» del projecte, que es complementarà amb el ja existent ‘Teler de Llum’ i amb una nova proposta, ‘Pro-posicions’

Actualitzada 16/01/2018 a les 20:06

Pressupost sense definir

El Centre d’Art de Tarragona arrencarà aquest divendres al Tinglado 2 en el que serà una «nova etapa» cultural del projecte, segons el definia la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria. La iniciativa, que ha passat per mans de dos regidors –la mateixa Floria i l’exsoci de govern dels socialistes, el regidor d’Units per Avançar, Josep Maria Prats–, es complementarà finalment amb dues propostes: el Teler de Llum, que cobra protagonisme, i Pro-posicions, un nou projecte de ciutat encarat al talent jove de la demarcació.El Tinglado 2 serà la «seu física» del Centre d’Art. Tot i que Prats, exregidor de Cultura, havia planificat centralitzar les propostes en aquest espai, Floria ha decidit convertir-lo en «una de les tres potes d’aquest projecte». Així doncs, el Tinglado 2, complirà la tasca d’«espai expositiu», però no d’«espai central i seu administrativa», tasca que executarà, segons Floria, «el número 1 de la plaça de la Font». El Centre d’Art de Tarragona, per tant, estarà fonamentat per tres punts clau: el Tinglado, on es faran les grans exposicions «de recorregut»; el Teler de Llum, iniciativa ja existent i que continuarà fent «art de carrer integrat a la ciutat»; i, per últim, Pro-posicions, que portarà l’art contemporani a espais com el vestíbul del Teatre Tarragona o l’Antic Ajuntament i «donarà oportunitat al talent jove del territori».Les primeres accions programades per aquest 2018 seran les exposicions que s’instal·laran en el nou espai del Tinglado 2. Es tracta d’un projecte de producció pròpia comissariat per un artista local i dues exposicions en itinerància: la primera, serà el projecte guanyador de la 3a edició del premi de videocreació de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya i LOOP Barcelona, amb què s’inaugura l’espai; i, la segona, s’emmarca dins el programa cultural dels Jocs del Mediterrani, sobre el periple de Cervantes i el deseo de vivir, exposició del fotògraf Jose Manuel Navia. Per tancar l’any, el Centre d’Art tornarà a implicar-se amb el Festival de Fotografia SCAN, amb la mostra Talent Latent.El Centre d’Art de Tarragona no compta, a hores d’ara, amb un pressupost definit per cadascun dels tres pilars que el formen. Segons explicava Floria, «tenim una partida als pressupostos municipals de 100.000 euros destinada a les Arts Visuals i el Centre d’Art». Però com bé reconeixia, dintre d’aquesta partida s’hi poden encabir altres projectes. Per tant, no s’ha quantificat quin és el pressupost pel Tinglado 2, pel Teler de Llum i per Pro-posicions.A més, l’Ajuntament està a l’espera de rebre les subvencions de la Generalitat en matèria de projectes culturals. Segons Floria, «les relacions són molt bones i estem en contacte». La Generalitat tindria «compromís ferm» en aspectes com el festival de fotografia SCAN, que celebrarà enguany una nova edició.El Tinglado 2 tindrà una programació estable al llarg de l’any. Tot i això, no serà un espai exclusivament del Centre d’Art. El Port o d’altres entitats podrien fer-lo servir com centre expositiu. En un futur, l’objectiu de l’Ajuntament és que hi arribin produccions pròpies.