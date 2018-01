Dídac Nadal substitueix el difunt Albert Abelló al grup municipal

El fill de l'exalcalde, Joan Miquel Nadal, es posa al capdavant de la formació a l'Ajuntament com a portaveu i apunta a ser el cap de llista a les properes municipals

Actualitzada 17/01/2018 a les 20:34

Oposició «contundent»

Ja es coneix el nou regidor i portaveu del PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona. Dídac Nadal, fill de l’exalcalde de la ciutat, Joan Miquel Nadal, ha estat l’escollit pel partit per ocupar el càrrec d’Albert Abelló, que va morir el passat 20 de desembre a causa d’un infart. Nadal, que ocupava el número 15 a la llista de les eleccions municipals, ha assegurat durant la seva presentació que farà una oposició «contundent» i que intentarà «complir els somnis que l’Albert Abelló tenia per Tarragona». Preguntat per l’herència del seu pare i la possible afectació que tindrà en el seu paper el fet de ser fill d’un exalcalde, Nadal ha expressat que «el meu pare ha estat el millor alcalde de la història de Tarragona» i que «precisament, la seva trajectòria, és el que m’ha allunyat de la política fins al dia d’avui».Fins a 10 persones se situaven per davant de Dídac Nadal a la llista de les eleccions municipals. El número 4, Joan Adserà, va renunciar a l’acta de regidor per «motius estrictament professionals», segons ha assegurat el president del PDeCAT a la ciutat, Albert Punyet. La número 5, Irene Mallol, també va renunciar a entrar a l’Ajuntament per motius laborals. Però segons informava Punyet, Mallol era, junt amb Nadal, les dues persones «preferides» pel partit.La decisió d’arribar fins al número 15 de la llista «ha sortit de Tarragona». Punyet es va reunir amb la direcció general del partit per comunicar que la comitiva local volia decidir «lliurement». Les dues opcions eren Mallol i Nadal, però les qüestions professionals allunyaven a la número 5 de l’Ajuntament. Per aquest motiu, el PDeCAT va iniciar converses amb tots els membres de la llista per acordar el nomenament de Nadal. «Tothom va tenir una bona predisposició per trobar la persona indicada», ha dit Punyet. Així doncs, les 10 persones que anaven per davant del nou portaveu, van signar la seva renúncia a l’acta de regidor.Dídac Nadal, advocat de professió i tarragoní nascut l’any 1977, ha assegurat que farà, junt amb la regidora Cristina Guzmán, una oposició «contundent». De fet, el mateix Punyet ha assegurat que «el Dídac serà un malson per Ballesteros». Entre les prioritats del nou portaveu s’hi troben l’Illa Corsini –projecte prioritari per Albert Abelló–, la «recuperació» de la capitalitat de Tarragona i la «millora» de les condicions de vida dels tarragonins. Preguntat per si es presentarà com a futur alcalde de la ciutat, Nadal ha expressat el següent: «Vull veure com funciona l’Ajuntament i valorar la meva tasca. Després, decidiré».