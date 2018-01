Prop de 200 jubilats protesten contra la minsa pujada de la pensió del 0,25%

La concentració es va convocar per ‘whatsapp’ i es va dur a terme ahir a la plaça de la Font

Uns dos-cents jubilats es van concentrar ahir al migdia a la plaça de la Font, per protestar per la pujada de la pensió del 0,25% aprovada pel govern de l’Estat. Aquesta iniciativa es va convocar via whatsapp amb l’objectiu de fer-la evident el malestar dels pensionistes en totes les grans ciutats de l’Estat. Els concentrats desconeixien l’origen de la proposta, qui la va convocar, però van dir que «no ha fet cap sindicat, que nosaltres sapiguem». La concentració es va dur a terme a les portes de l’Ajuntament, però com va dir un dels participants en la protesta, Frederic Amorós, «el consistori ha passat de tot i l’únic que hem vist de municipal ha estat un toro de les obres del carrer Sant Domènech que ha passat dues vegades sense tenir en compte la nostra presència, amb una mica de delicadesa per part del seu conductor».Albert Civit va dir, per la seva banda, que «volem fer visible que estem en desacord amb la pujada de la pensió i denunciar que cada cop tenim menys poder adquisitiu». Paraules en el mateix sentit va dir Amorós, qui va afirmar «que la pujada que s’ha aplicat aquest any i la dels anteriors és una vergonya». «Fa tres anys que m’he jubilat, i sempre la pujada ha estat del 0,25 per cent, com succeeix des de fa cinc, i en fer la declaració de la renda perds tot el que se suposa has guanyat».En opinió d’Amorós, el govern de Mariano Rajoy «ha buidat el fons de reserva de les pensions, però si vol, pot treure diners per pagar-les d’altres llocs». Ha estat en aquest punt que ha posat com ha exemple «el que es destina a Jorge Moragues, qui ha estat nomenat ambaixador d’Espanya davant les Nacions Unides, que ens costa un dineral». «Per a ell, sí que n’hi ha de diners», va apuntar, per remarcar que «si arriba el moment que no cobrem la pensió, al final haurem d’anar a Brussel·les a denunciar-ho, però penso que no ens faran cap cas, ja que allà només pensen en els estats».En la conversa també va intervenir Emma Juncosa, qui va recordar que «avui, gràcies a la reforma laboral, moltes famílies viuen de les pensions dels avis o dels pares, perquè la gent jove cobra el que cobra». Si es manté l’actual política de pensions, «al final serem molts els que protestarem». Mentrestant, Amorós va afegir que «si cotitzar és obligatori, que paguin el que ens hem guanyat amb molts anys de treball, i si no ho poden fer, llavors que sigui el treballador qui pugui escollir si cotitza o no».